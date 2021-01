Jeudi, Robin Roberts, George Stephanopoulos et Amy Robach ont évoqué des informations selon lesquelles leur co-animateur et le Temple de la renommée de la NFL avaient été testés positifs.

« Nous savons que vous avez remarqué que Michael n’était pas ici avec nous cette semaine », a déclaré Roberts. « Il voulait que nous vous fassions savoir qu’il a été testé positif pour Covid. Il est à la maison en quarantaine en ce moment. »

Stephanopoulos a reconnu que « beaucoup d’entre vous ont posé des questions sur lui, l’ont contacté » et Stephanopoulos a déclaré que Strahan était reconnaissant.

« Il se sent également bien et a hâte de revenir ici sous peu », a déclaré Stephanopoulos. « Vous devez savoir que nous tous ici, à la fois devant la caméra et dans les coulisses, avons été autorisés par Disney à être ici après la recherche des contacts et suivant les directives du CDC. »