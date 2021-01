Michael Strahan est devenue l’une des millions de personnes dans le monde à avoir contracté un coronavirus.

Tandis que le Bonjour Amérique co-animateur reste à la maison, ses collègues présentateurs du matin ont partagé la nouvelle avec les téléspectateurs le jeudi 28 janvier. « Nous savons que vous avez remarqué que Michael n’était pas avec nous ici cette semaine », Robin Roberts reconnu lors de l’émission de jeudi. « Il voulait que nous vous fassions savoir qu’il a été testé positif au COVID. Il est à la maison en quarantaine en ce moment. »

George Stephanopoulos a relayé la gratitude de Strahan pour son inquiétude et ses bons vœux. « Il se sent aussi bien », a assuré l’ancre, « [and] J’ai hâte d’être de retour ici sous peu. «

Le journaliste a également expliqué que des mesures avaient été prises pour la sécurité de tout le monde sur le plateau. « Nous tous ici », a déclaré Stephanopoulos, « à la fois devant la caméra et dans les coulisses – avons été autorisés par Disney à être ici après la recherche des contacts suivant les directives du CDC. »