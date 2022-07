Michael Strahan de GMA laisse les fans divisés après avoir partagé un article controversé sur le récent changement de carrière

MICHAEL Strahan a laissé ses fans divisés après avoir publié un article controversé sur son changement de carrière sur Instagram.

L’animateur de télévision, 50 ans, a posté une photo avec Sara Haines de The Views appréciant le temps qu’il passe avec elle.

Michael Strahan laisse les fans divisés après avoir partagé un article controversé sur un récent changement de carrière Crédit : Instagram

Michael Strahan garde les fans sur leurs gardes en passant d’une émission à l’autre sur ABC Crédit : Getty

Whoopi Goldberg, Sara Haines et Michael Strahan Crédit : Instagram

“La course-poursuite en vaut toujours la peine quand je vois @sarahaines et bien sûr toutes les FEMMES INCROYABLES de la vue ! Merci de nous montrer le plaisir de”, a-t-il posté.

Cela vient après La vue fait face à des réactions négatives pour les affirmations selon lesquelles Turning Point USA a invité des néo-nazis à sa conférence en Floride le week-end dernier.

Les fans du monde entier ont réagi au message avec des réactions mitigées.

“The View. La pire émission de télévision”, a écrit une utilisatrice d’Instagram, Jessie Farrell.

Une utilisatrice nommée Caroline a appelé Strahan et lui a demandé s’il plaisantait tandis qu’une autre femme, Gina Tirabassi, a déclaré: “Vous ne pouvez pas être sérieux.”

Susan Jackson sur Instagram a exprimé sa déception et a déclaré : “De grandes dames de la vue ????? Je repense à ce que je ressens pour vous. Des femmes amères et racistes !”

L’émission a été forcée de s’excuser à l’antenne après avoir reçu des menaces juridiques liées aux commentaires controversés de l’équipe à propos d’un groupe d’étudiants conservateurs.

Sara Haines a présenté des excuses en direct à TPUSA.

“Lundi, nous avons parlé du fait qu’il y avait ouvertement des manifestants néo-nazis devant le Florida Student Action Summit du groupe Turning Point USA”, a déclaré Haines lors de l’émission.

“Nous voulons préciser que ces manifestants ont été rassemblés en dehors de l’événement et qu’ils n’ont pas été invités ou soutenus par Turning Point USA”, a-t-elle poursuivi.

“De plus, Turning Point USA voulait que nous précisions qu’il s’agissait d’un sommet Turning Point USA, et non d’un événement du Parti républicain. Donc, nous nous excusons pour tout ce que nous avons dit qui n’a peut-être pas été clair sur ces points.

Après que Haines ait lu la déclaration, un porte-parole de Turning Point USA a déclaré à FOX News que le groupe voulait des excuses de Goldberg : « Whoopi (Goldberg) est celui qui l’a dit. Elle devrait être la seule à présenter des excuses », ont-ils déclaré.

Goldberg a ensuite été contraint de s’excuser à la télévision nationale après avoir reçu des menaces juridiques de la part du groupe d’étudiants.

“Vous savez, dans la conversation de lundi sur Turning Point USA, j’ai mis les jeunes à la conférence dans la même catégorie que les manifestants à l’extérieur”, a déclaré Goldberg lors de l’émission de jeudi.

« Je n’aime pas quand les gens font des suppositions sur moi, et ce n’est pas mieux quand je fais des suppositions sur les autres, ce que j’ai fait. Alors mon mal. Je suis désolé.”