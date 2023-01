Michael Smith: Le nouveau champion du monde de fléchettes sur l’accomplissement de son destin de fléchettes et la magie de St Helens | Fléchettes Nouvelles

Michael Smith célébrera la victoire de son premier titre de champion du monde de fléchettes dans sa ville natale de St Helens

Michael Smith est tombé de son vélo et s’est cassé la hanche sur le chemin de l’école. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire! Comme le dirait le nouveau champion du monde de fléchettes : “N’écrivez jamais sur un saint”.

Il doit y avoir quelque chose dans l’eau à St Helens. Principalement une ville de la ligue de rugby avec un penchant pour les fléchettes, ils connaissent actuellement une ère chargée de trophées.

Les Saints sont 17 fois champions de la Super League et depuis le début du millénaire, ils ont été la force dominante, remportant le titre huit fois, dont les quatre dernières.

Ils ont maintenant un champion du monde de fléchettes sous la forme de Smith pour montrer son nouveau trophée brillant au Totally Wicked Stadium.

Smith connaît une chose ou deux sur le drame avec son neuf fléchettes lors de la finale de mardi contre Michael van Gerwen qui a été la plus grande manche de l’un des meilleurs matchs de tous les temps à avoir honoré la scène de l’Alexandra Palace.

“Bully Boy” a rappelé comment l’opportunisme ultime de Jack Welsby a aidé St Helens à une victoire tout aussi spectaculaire sur Wigan Warriors lors de la grande finale 2020.

“De toute évidence, avec les trophées que nous avons remportés à St Helens l’année dernière, ainsi que ceux que j’ai remportés, nous sommes simplement élevés différemment ! Nous sommes nés gagnants – eh bien, nous le sommes maintenant”, a déclaré le joueur de 32 ans, qui est devenu le champion du monde – et aussi le numéro 1 mondial – pour la première fois après la remarquable victoire 7-4 sur Van Gerwen.

“Vous regardez toutes les vidéos de St Helens et vous ne pouvez jamais les annuler. Vous pouvez marquer des essais de dernière minute ou laisser tomber des buts lorsque nous avons remporté la Grande Finale à la dernière minute – c’est une attitude qui ne dit jamais mourir et je pense que c’est est élevé en vous dès le plus jeune âge.

“J’ai reçu des messages de presque tous les joueurs. Tous les garçons sont ravis et ils ont hâte que je rentre à la maison maintenant et que j’aie un champion du monde en ville ! Je veux juste rentrer à la maison, je veux en profiter pour quelques jours.”

Smith a finalement mis la main sur le trophée Sid Waddell à la troisième demande, après avoir perdu contre Van Gerwen en 2019, puis contre Peter Wright il y a 12 mois.

Cela a contribué à une série de huit défaites finales majeures successives avant qu’il n’arrête la pourriture en novembre en remportant le Grand Chelem de fléchettes et enchaîne avec le grand dans le nord de Londres.

Tout a commencé à l’âge de 15 ans pour Smith, lorsqu’il est tombé de son vélo et s’est cassé la hanche sur le chemin de l’école.

L’incident l’a mis sur des béquilles pendant plusieurs mois et c’est à ce moment-là que Smith a abandonné ses rêves de jouer au rugby et a commencé à jouer aux fléchettes. Il a frappé son premier 180 avec des béquilles et un an plus tard, il avait remporté son premier tournoi de jeunes pour 100 £.

“Après que j’ai gagné et que je n’ai pas laissé tomber une jambe, je me suis dit : ‘Tu sais quoi, je pourrais tenter ma chance !'”, a révélé Smith.

“A 17 ou 18 ans, je suis venu au PDC dans les trois ans après avoir joué. Dans les 12 ans après avoir joué au PDC, je suis maintenant le n ° 1 mondial.”

Malgré tout le chagrin d’amour, Smith a hâte de passer du temps avec sa famille et de mettre cette étoile sur sa chemise en sachant qu’il est enfin entré dans les livres d’histoire, réalisant l’ambition de sa vie.

“Je recommence dans cinq jours, quelque chose comme ça, mais c’est le prix que vous obtenez pour gagner”, a déclaré Smith juste un jour après son triomphe Ally Pally.

“Si c’est le prix que je dois payer, alors je suis heureux de continuer à le faire.

“Les gens vous disent toujours que lorsque vous gagnez les championnats du monde, beaucoup de choses viennent avec. Maintenant, juste avoir ce titre à côté de mon nom, peu importe si ce n’est que pour 12 mois, mais dans 20 ans quand Je prends ma retraite, on ne se souviendra pas de moi comme d’un vice-champion, on se souviendra toujours de moi comme d’un champion du monde.

“J’espère que lorsque je prendrai ma retraite, ce sera également en tant que multiple champion du monde.

“Si un autre arrive dans 10 ans, tant qu’un autre arrive… tu ne peux pas choisir quand tu gagnes ! Ça arrive, c’est le destin, c’est le destin et mardi c’était mon heure.”

La prochaine étape pour Smith est la Premier League et une chance de rachat après avoir terminé deuxième en 2018 contre Van Gerwen.

Le nouveau format semble être au goût de Smith, bien que “Bully Boy” ait enduré une campagne difficile la dernière fois où il a terminé en dehors des barrages et n’a remporté qu’une seule victoire la nuit 16 à Newcastle.

“J’adore la Premier League, mais 16 semaines, c’est un long travail”, a déclaré Smith. “Peut-être deux jours par semaine à la maison, mais s’ils me donnaient le choix de ‘tu le veux ou tu ne le veux pas?’, je le prendrais à chaque fois.

“Le nouveau format est bon. Le meilleur des 11 si vous passez au suivant et au suivant et j’espère que cette année, je pourrai montrer mon vrai potentiel maintenant que j’y suis.”

La nouvelle saison de fléchettes de Premier League débutera à la SSE Arena de Belfast le jeudi 2 février, le premier des 17 sites individuels à accueillir la Premier League 2023, qui se déroulera les jeudis soirs de février à mai – en direct sur Sky Sports !