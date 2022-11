Michael Smith: Fallon Sherrock apporte de l’excitation au Championnat du monde de fléchettes | ‘Les gens se connectent pour regarder’ | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Smith dit que Fallon Sherrock “apportera de l’excitation” aux Championnats du monde de fléchettes après avoir obtenu une place

Michael Smith dit que Fallon Sherrock “apportera de l’excitation” aux Championnats du monde de fléchettes après avoir obtenu une place

La championne du Grand Chelem de fléchettes, Michael Smith, a soutenu la décision d’attribuer à Fallon Sherrock une place au Championnat du monde de fléchettes 2023, affirmant qu’elle apporte de l’enthousiasme et augmente l’audience du sport.

Sherrock avait apparemment raté une place après que la star adolescente Beau Greaves ait remporté la deuxième place de qualification de la série féminine, avec Lisa Ashton.

Lundi a apporté la nouvelle que Sherrock participera à nouveau au championnat du monde, après avoir obtenu une place pour avoir remporté le premier Betfred Women’s World Matchplay à Blackpool en juillet.

Parler à Sky Sports Nouvelles mardi, Smith a été interrogé sur l’inclusion de Sherrock, quelques jours après avoir décroché son premier titre majeur dans le sport: remporter une victoire 16-5 sur Nathan Aspinall à Wolverhampton pour mettre fin à huit défaites finales successives.

“Ouais, c’est bien”, a-t-il dit à propos de l’inclusion de Sherrock. “Je sais qu’il y a un peu de controverse autour de ça, mais Fallon apporte de l’excitation aux Mondiaux, elle attire beaucoup l’attention des médias, des gens qui se connectent pour regarder.

Sherrock jouera cette année au championnat du monde de fléchettes PDC

“Ça va être une année fantastique cette année. Tu as Fallon, Lisa [Ashton] et Beau Greaves – qui est l’une des meilleures joueuses de fléchettes du moment, donc tout le monde essaie de l’éviter lors du tirage au sort.

“Ce sera amusant, et j’espère que toutes les filles se manqueront lors du tirage au sort, et j’espère qu’il y aura quelques bouleversements. Nous verrons.

“Tant que nous obtenons toute l’attention et que tout le monde se connecte pour regarder les fléchettes, nous sommes tous heureux.”

Smith dit que Sherrock apporte de l’excitation et une audience accrue aux fléchettes

Sherrock est entré dans l’histoire au Championnat du monde 2019 avec des victoires sur Ted Evetts et Mensur Suljovic, et sera à nouveau sur le point de choquer les hommes avec Greaves et Ashton.

L’annonce est intervenue le même jour que le PDC a annoncé une augmentation des prix en argent pour la série féminine en 2023, qui consistera en 24 événements étendus sur six week-ends.

Dans la première d’une série d’augmentations de fonds de prix sur le circuit PDC à confirmer dans les semaines à venir, les prix en argent pour la série féminine passeront à 10 000 £ par événement.

Cela fait suite à l’ajout de quatre événements supplémentaires au calendrier parmi les 20 joués dans la première série féminine cette année, et signifie qu’un prix total de 240 000 £ sera offert l’année prochaine.

Parlant de sa victoire en Grand Chelem de fléchettes, Smith dit qu’il n’a jamais perdu la foi.

“Je ne sais pas ce que c’était [his reaction to victory]. Je pense que c’était plus de soulagement, juste toute émotion évacuée de moi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Smith a été submergé par l’émotion sur scène après avoir remporté le Grand Slam Of Darts – son premier tournoi majeur à la neuvième tentative Smith a été submergé par l’émotion sur scène après avoir remporté le Grand Slam Of Darts – son premier tournoi majeur à la neuvième tentative

Smith a finalement remporté un titre majeur au Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton dimanche

“Je ne voulais même pas tomber par terre, mes jambes sont juste tombées sous moi. Je voulais rejoindre ma famille.

“Neuvième fois que j’ai demandé, j’ai réussi à remporter la victoire.

“Ne jamais abandonner [made the difference]. J’étais reconnaissant qu’il était temps pour moi de gagner.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Smith dit qu’il a l’habitude de prononcer des discours de finalistes et qu’il ne sait pas comment célébrer après avoir remporté le Grand Chelem de fléchettes Smith dit qu’il a l’habitude de prononcer des discours de finalistes et qu’il ne sait pas comment célébrer après avoir remporté le Grand Chelem de fléchettes

“Je croyais en moi à 100%. Je savais que j’allais en avoir un, c’est pourquoi je n’ai jamais été découragé ou affligé, ni jamais douté de moi.

“J’ai toujours dit que j’en obtiendrais un, et ce serait une question de temps avant que je le fasse. Ce n’était jamais si je le faisais, c’était quand.

“Cela le prouve simplement si vous n’abandonnez jamais et n’arrêtez jamais de vous battre.”

Regardez le championnat du monde de fléchettes PDC 2023 en direct sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier.