Michael Smith dit que “personne ne peut l’appeler un boulot de bouteille” après sa victoire au Grand Chelem de fléchettes | Fléchettes Nouvelles

Michael Smith s’est fait appeler “The Cat” après avoir remporté un titre télévisé majeur à la neuvième tentative

Michael Smith dit qu’il est “temps d’être gourmand” et de gagner plus de titres majeurs après avoir finalement battu son titre majeur en scellant la gloire dans le Grand Chelem de fléchettes dimanche.

Le joueur de 32 ans avait perdu ses huit premières finales, dont trois cette année, mais a finalement franchi la ligne avec une victoire élégante de 16-5 sur Nathan Aspinall à Wolverhampton.

Au cours de cette course, il y a eu des fléchettes manquées pour les titres, des capitulations tardives et des défaites déchirantes en finale du Championnat du monde, mais il a tout corrigé en démantelant Aspinall.

Smith a déclaré qu'il ne savait pas comment célébrer après avoir remporté le Grand Chelem de fléchettes

Smith est heureux de pouvoir faire taire les critiques.

“J’ai l’habitude de faire le discours du finaliste mais je suis le chat – j’ai utilisé ma neuvième vie”, a plaisanté Smith.

“Je suis arrivé maintenant, j’ai mon premier titre à mon actif et personne ne peut dire que je suis un boulot de bouteille, ‘Michael Smith n’a pas gagné de titre’.

“J’en ai enfin un à mon actif et il est temps d’intervenir. Je savais que quand je suis entré à 15-5, c’était juste un de plus, même si je n’aurais pas pu gâcher ça.

“C’est dur quand je suis la seule personne dans le top 10 à ne pas gagner de titre, j’y suis depuis sept ans et c’est juste pénible. Vous continuez à essayer de dire que vous allez en gagner un et vous continuez à vous faire battre. Maintenant Je n’ai pas à me dire que je vais en gagner un.

“Maintenant, c’est mon heure. Il est temps d’être gourmand maintenant et d’en avoir plus et c’est ce que je veux.”

“Bully Boy” a ajouté : “Je vais en profiter jusqu’à jeudi, puis vendredi, c’est un nouvel événement, et maintenant j’ai ce titre, qui sait ?”

Smith rejoint une liste de superstars de fléchettes absolues

Wayne Mardle pense que personne ne peut remettre en question le sang-froid de Smith après sa victoire écrasante sur Nathan Aspinall en finale

Wayne Mardle dit que la victoire de Smith assure qu’il rejoint maintenant une liste de grands dards et maintenant les vannes pourraient s’ouvrir pour la star de St Helens avec le championnat du monde juste au coin de la rue.

“Vous l’avez vu tomber à genoux puis il était sur le dos, le chemin a été long depuis sa première finale qui était en 2018. Il a finalement gagné et c’est huit finales plus tard, il a gagné sa neuvième et rejoint une liste de superstars du dard absolu “, a déclaré Mardle Sports du ciel.

“Les fléchettes sont sa vie et, à mon avis, il est l’un des plus naturels à avoir jamais ramassé une fléchette et je pense qu’il a une récompense pour cela.

“Cela a ouvert les vannes à Gerwyn Price, remportant exactement le même trophée – le trophée Eric Bristow. Je l’espère, je l’espère vraiment parce qu’il ne fait aucun doute sur ses capacités et maintenant sur sa force mentale.”

‘Hawaii 501’ a poursuivi: “Il est tellement investi dans les fléchettes. Il joue depuis qu’il est jeune et vous aspirez à faire des choses dans le sport qui est devenu votre vie. Oui, c’est un travail mais ce n’est pas que ça. Je suis des boulots que vous pouvez terminer, rentrez chez vous et n’y pensez pas.

“Quand vous perdez en finale après finale, vous allumez simplement la télévision et là vous recevez le trophée du finaliste, puis vous allez sur les réseaux sociaux et vous lisez tout le temps sur vous-même dans le négatif et je sais qu’il le fait, ça fait partie de la vie maintenant les médias sociaux.

“Maintenant, tout va être positif et j’aimerais qu’il se lance parce que son niveau de talent est tout à fait à la hauteur.”

'Bully Boy' a été submergé par l'émotion sur scène après avoir remporté le Grand Slam Of Darts – son premier tournoi majeur à la neuvième tentative

Aspinall dit que Smith ira de mieux en mieux après avoir mis fin à sa longue attente pour remporter un premier titre majeur

Mardle a ajouté: “Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont même lancé une fléchette aussi bien que Michael Smith. Toutes ces pertes et il n’a pas de sang-froid et de bouteille, je déteste ce mot. Des ordures, c’est un non-sens absolu.

“Il a le trophée Eric Bristow entre les mains, et il ne devrait pas le lâcher. Cela a été si durement gagné au fil des ans, pas seulement cette semaine, cela dure depuis des années maintenant. Je suis vraiment heureux pour lui; je ne peux penser à personne d’autre à qui un grand trophée mérite d’aller plus.”

Le championnat du monde de fléchettes arrive sur Sky Sports du 15 décembre au 3 janvier à l’Alexandra Palace de Londres.