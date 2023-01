Michael Smith contre Michael van Gerwen : finale mondiale de fléchettes PDC – en direct

Cela dit, il y a eu de grands moments et de grandes histoires – le 161 de Mensur, les casques anti-bruit de Gerwyn Price (suis-je la seule personne qui n’avait pas entendu cette phrase jusqu’à cette semaine ?), les retours de Jose de Sousa, Gabriel Clemens, Scott Wiliams, Jim Williams . Et il y a un autre type de plaisir à regarder un grand de tous les temps se réaffirmer comme l’a fait Van Gerwen, et à voir un talent naturel comme Smith apprendre l’art de gagner laide. Celui qui gagne, ce sera une histoire brillante.

“Au moins, nous avons eu la bonne finale” dit JR dans l’Illinois. «Cela ne compense pas complètement un tournoi décevant, mais j’espère que ce sera un brûleur de grange. De plus, si vous aviez besoin d’une autre raison pour laquelle cette comparaison de 180 n’a pas de sens, Smith a joué 29 jambes de plus que MVG, donc Smith a une moyenne de 180 dans 34,6 % de ses jambes et MVG a une moyenne de 180 dans 33,7 %.

Le mien doit être le 161 de Mensur, une finition ridiculement brillante rendue encore plus drôle par le commentaire étourdissant contagieux de Wayne Mardle et John Part. C’est de la sérotonine instantanée.

Prévisible ne veut pas dire ennuyeux. Avant le championnat du monde, la finale la plus fantaisiste – à une certaine distance – était cette rencontre des deux Michaels. C’était aussi parmi les plus appétissants : deux gros marqueurs qui jouent à une vitesse vertigineuse, et qui, pour des raisons très différentes, brûlent d’envie d’avoir la main moite sur le Trophée Sid Waddell.

C’est une chose un peu étrange à dire à propos de Van Gerwen, étant donné qu’il l’a déjà remporté trois fois, le plus récemment en battant Smith 7-3 en 2019. Mais Van Gerwen était lentement en train de descendre de l’étonnant pic de 2016, et sa surprise la défaite contre Peter Wright lors de la finale de l’année suivante a été suivie d’une perte de forme déconcertante, parfois choquante. Ses deux dernières apparitions aux Mondiaux ont été désastreuses : il a été humilié 5-0 par Dave Chisnall en 2020 – « J’ai joué de la merde » était son analyse succincte d’après-match – et a dû déclarer forfait lors du tournoi de l’an dernier lorsqu’il a attrapé Covid.

Pendant deux ans, il a dû faire face au tourment unique qui survient lorsqu’un vainqueur en série cesse de gagner, mais il s’est lentement redécouvert en 2022. Une victoire cathartique en Premier League a été suivie de victoires au Matchplay, au Grand Prix et à la finale du championnat des joueurs.

À ces championnats du monde, il a joué d’une manière absurde, presque à égalité avec sa performance lors du tournoi 2016-17 – et c’était les plus grandes fléchettes jamais jouées. Au cours des quinze derniers jours, il n’a perdu que trois sets, et l’aura qui s’est estompée au lendemain de cette victoire de 2017 est revenue en force.

Mais si quelqu’un peut vivre avec le score sauvage de Van Gerwen et le mettre sous une pression maximale en double, c’est bien Smith. Il n’a pas été à son meilleur dans ce tournoi et aurait facilement pu perdre contre Martin Schindler ou Stephen Bunting. Mais d’une manière qui représente un progrès.

Pendant des années, les concepts de “Michael Smith” et de “gagner moche” s’excluaient mutuellement. Il a tristement perdu huit finales majeures consécutives, dont deux aux championnats du monde, avant de finalement remporter sa première au Grand Chelem en novembre. Smith a commencé à gagner des matchs qu’il aurait dû perdre, plutôt que l’inverse, dont Schindler aux championnats du monde et Joe Cullen dans un immense quart de finale au Grand Chelem.

Même Van Gerwen ne frappe pas les 180 avec la même fréquence ou la même élégance sans effort que Smith, et ce lancer magnifiquement reproductible – plus le Tigrou qui se cache sous son extérieur parfois timide – lui a permis de continuer à rebondir après des déceptions écrasantes. Il sera un jour champion du monde. “Si je le gagnais”, a-t-il déclaré après la victoire en demi-finale d’hier soir contre Gabriel Clemens, “je serais désolé pour mon foie.”

Lorsque Smith deviendra champion du monde, quelqu’un pourra écrire un livre infernal sur son périple histoire dans la compétition. Il y a la victoire étonnante sur Phil Taylor en 2013-14, lorsque Smith était un outsider 14-1 dans une course à deux chevaux ; l’effondrement du quart de finale contre Barney deux ans plus tard; la défaite cinglante dans un merveilleux match contre l’éventuel vainqueur Rob Cross en 2017-18; les défaites désespérées de Luke Woodhouse et Jason Lowe. Et il y a la finale de l’année dernière, lorsque Peter Wright est passé à la vitesse supérieure pour briser le sens du destin que Smith avait construit lors de victoires épiques contre Jonny Clayton et Gerwyn Price.

Il y a un énorme respect entre ces deux-là, le jeu reconnaissant le jeu et tout ça, et hier soir, Van Gerwen s’est glissé vers Smith dans la salle d’entraînement et lui a dit qu’ils devaient au public de s’assurer qu’ils se rencontraient en finale. Ils ont tous les deux été très clairs tout au long du tournoi sur leur volonté de battre les meilleurs. Smith veut également se venger de 2019, lorsque Van Gerwen lui a appris une leçon sur les doubles d’embrayage. Les deux joueurs sont meilleurs maintenant qu’ils ne l’étaient alors, Smith en particulier, donc cela pourrait – pourrais – être un classique.

Comme si le match n’était pas assez excitant, le vainqueur remplacera Price en tant que No1 mondial : Van Gerwen pour la première fois depuis la finale il y a deux ans ; Smith pour la première fois de sa vie.