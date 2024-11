Michael Smerconish dit que l’élection est « Ted Lasso » contre « Yellowstone »

Michael Smerconish a expliqué ce qu’il voulait dire en se référant à deux des plus grands succès de la télévision pour faire valoir son point de vue politique sur l’élection présidentielle – les électeurs sont généralement bloqués sur des choix complètement différents – et leur égale popularité fait que cette course est en suspens.

L’animateur de CNN nous a rejoint vendredi sur « TMZ Live »… et il dit que la comparaison entre les fans libéraux de « Ted Lasso » et les purs et durs conservateurs de « Yellowstone » met en évidence les différences de style dans les préférences populaires entre les candidats – et peu importe la façon dont vous Si l’on découpe les données, il n’y a pas de vainqueur clair prévu avant le jour du scrutin la semaine prochaine.