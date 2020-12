L’acteur gallois Michael Sheen a partagé qu’il avait rendu son OBE.

La star, 51 ans, a reçu le titre dans les honneurs du Nouvel An 2009 pour ses services au théâtre, mais a maintenant raconté comment il l’a rendu quelques années plus tard, car il ne voulait pas être un « hypocrite ».

Lors d’une interview avec le journaliste Owen Jones, l’acteur Underworld a déclaré qu’il avait changé d’avis à propos de la distinction lorsqu’il a commencé à faire des recherches sur l’histoire du Pays de Galles lorsqu’il a été invité à prendre la parole à la conférence annuelle Raymond Williams Memorial de l’Institut d’apprentissage et de travail – qui a été organisée en partenariat avec L’Open University au Pays de Galles – le 16 novembre 2017.

Michael a expliqué à Owen qu’il n’avait jamais parlé de sa décision de le rendre, car on ne lui avait jamais demandé.

L’activiste a partagé: «En 2017, on m’a demandé de faire la conférence de Raymond Williams – le célèbre Raymond Williams a écrit un article intitulé Who Speaks For Wales en 1971 – et j’ai pris cela comme point de départ pour la conférence comme dans Who Speaks for Wales now?







(Image: Youtube)



«Et dans mes recherches, pour faire cette conférence, j’ai beaucoup appris sur l’histoire galloise, comme je dis que je suis toujours debout au pied de cela, c’était un cours intensif, et au moment où j’ai écrit cette conférence, je pense que je avait reçu l’OBE l’année précédente, ou peut-être l’année précédente, au moment où j’ai fini de taper cette conférence sur cet ordinateur portable, sur laquelle je vous parle maintenant, je me souviens d’être assis là et de me dire « bien j’ai le choix » soit ne donnez pas cette conférence et ne tenez pas à mon OBE ou je donne cette conférence et je rends l’OBE. «

Racontant sa décision, il a partagé avec audace: « Je voulais faire la conférence alors j’ai rendu mon OBE. »

Michael a ajouté: « Au moment où j’ai fait cela, j’ai dit:` `Je ne voulais pas manquer de respect en le rendant, je ne veux pas faire d’histoires à ce sujet ». moi, et ma famille, et nous avons clairement aidé de bien des façons puisque vous êtes soudainement Michael Sheen OBE – en particulier dans le genre de choses dans lesquelles je me suis impliqué – les trucs sans acteur – et j’en étais conscient.







(Image: Youtube)



« Donc, je ne voulais pas manquer de respect, j’ai juste réalisé que je serais un hypocrite si je disais les choses que j’allais faire dans la conférence sur la relation avec le Pays de Galles et l’État britannique et l’histoire de tout ce genre de choses. des choses.

Après sa bombe, il a alors dit à Owen qu’il n’avait jamais parlé sur le sujet comme on ne lui avait jamais demandé auparavant comme il a dit: « Et personne ne m’a demandé que vous êtes la première personne! »

Il a également ajouté qu’il avait promis de toujours être «transparent» lorsqu’il était finalement interrogé sur son OBE.







(Image: REUTERS)



En 2009, Michael, qui a joué Tony Blair dans le film à succès The Queen, s’est mobilisé pour recevoir un gong de Sa Majesté au palais de Buckingham.

Il a dit à l’époque: «C’est un honneur, ça s’appelle un honneur pour une raison parce que c’est un immense honneur.

« La reine m’a demandé ce que je faisais ensuite et j’étais dans la situation délicate de dire » Je joue à nouveau le premier ministre dans un film sur Tony Blair et Bill Clinton « . Elle a dit: » Cela doit être une chose terriblement difficile à faire ‘. «

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous au webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.