Michael Schumacher : première apparition de Michael Schumacher en 11 ans ; les téléphones portables n’étaient pas autorisés

Formule 1 La légende Michael Schumacher a fait sa première apparition publique après 11 ans alors qu’il assistait au mariage de sa fille Gina dans la luxueuse villa familiale de Majorque en Espagne. Les membres présents au mariage ont dû laisser leurs téléphones portables à la porte pour s’assurer qu’aucune photo de Schumacher ne soit divulguée.

Schumacher a subi un accident de ski en 2013 qui lui a laissé un traumatisme crânien potentiellement mortel. Il skiait dans les Alpes françaises lorsqu’il s’est cogné la tête contre un rocher. Après des mois dans le coma médicalement provoqué, Schumacher reçoit désormais 24 heures sur 24 sa femme, Corina, et une équipe de médecins.

« Même s’il reste à voir si la présence de Schumacher en dehors des membres du cercle privé de la famille se reproduira, sa présence au mariage de sa fille pourrait être le signe d’un changement d’attitude de la part de la famille », a rapporté UK Mirror.

On ne sait pas grand-chose de Schumacher, mais certains ont parlé publiquement de son rétablissement, notamment l’ex-épouse de l’ancien patron de la F1 Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. Elle avait précédemment révélé que Schumacher communiquait « uniquement à travers ses yeux ».

L’ancien chef de Ferrari, Jean Todt, a également parlé ouvertement de Schumacher et de son rétablissement dans le passé. Il a admis que même si sa famille s’en sort « à merveille » depuis son accident, son ami n’est plus « celui qu’il était ».

« Michael est là, donc il ne me manque pas. [But he] n’est tout simplement plus le Michael qu’il était. Il est différent et est merveilleusement guidé par sa femme et ses enfants qui le protègent. Sa vie est différente maintenant et j’ai le privilège de partager des moments avec lui », a déclaré Todt à un magazine français à la fin de l’année dernière.

Le frère de Michael Schumacher, Ralf, a récemment parlé de la vie après l’accident de Michael. « Malheureusement, parfois la vie n’est pas juste. Il faut l’accepter. Quand je vois ses enfants Gina-Maria et Mick, mon cœur sourit. Si quelqu’un dans la famille demande mon conseil, je suis là. Ils vont leur sa propre manière », a-t-il déclaré.

« Le Michael d’autrefois me manque. La vie est injuste de temps en temps. Michael a eu beaucoup de chance tout au long de sa vie. Mais ensuite il y a eu ce tragique accident. Michael n’était pas seulement mon frère. Quand nous étions enfants, il était aussi mon entraîneur et mentor, il m’a littéralement tout appris sur les courses de karting », a-t-il déclaré.