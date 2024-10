Michael Schumacher fait sa première apparition publique en 11 ans

Légende de la Formule 1 Michael Schumacher aurait été aperçu en public pour la première fois depuis plus d’une décennie alors qu’il assistait au mariage de sa fille ce week-end.

Selon certaines informations, seuls les membres de sa famille les plus proches – à l’exclusion même de son frère Ralf, ancien pilote de F1 – et une équipe de personnel médical ont accès à l’icône du sport automobile de 55 ans.

Schumacher et sa famille immédiate ont protégé sa vie privée après avoir subi une lésion cérébrale qui a changé sa vie à la suite d’un accident de ski survenu dans la station française de Méribel en 2013.

Le domaine de quatre acres, acheté en 2017 au président du Real Madrid, Florentino Perez, possède son propre héliport qui est utilisé pour transporter Michael de sa maison familiale au bord du lac Léman en Suisse jusqu’à la villa de 15 000 mètres carrés.

La vie privée lors du mariage était étroitement surveillée, les invités étant tenus de laisser leur téléphone à la porte avant d’entrer. On pense que c’est la première fois que Michael est en public, interagissant avec des amis et des membres de sa famille depuis son accident.

Cela pourrait également signaler un assouplissement de l’approche de sa femme Corinna en matière de vie privée.

L’année dernière, Ralf a révélé qu’il n’était plus en contact avec Michael et Corinna tout en gardant le contact avec leurs enfants, Gina-Maria et Mick. Ralf a également déclaré qu’il était toujours là pour offrir son soutien.