Michael Schumacher est « un cas sans espoir », révèle son ami proche dans un tragique état de santé après près de dix ans de soins suite à l’accident de ski de l’icône de la F1

Michael Schumacher est un « cas sans espoir », affirme son ami proche Roger Benoit.

Le septuple champion du monde de F1, qui a subi des blessures potentiellement mortelles lors d’un accident de ski dans les Alpes françaises en 2013, n’a pas été vu en public depuis plus d’une décennie.

Après être tombé et s’être cogné la tête contre un rocher, Schumacher a passé 250 jours dans un coma médicalement provoqué à l’hôpital avant d’être autorisé à rentrer chez lui.

Rares sont ceux qui ont vu ou rendu visite à Schumacher depuis qu’il a subi sa lésion cérébrale presque mortelle, et les rapports sur l’état de santé de l’Allemand sont extrêmement rares.

Certains amis et même des membres de sa famille ont été tenus dans l’ignorance par ses proches afin d’éviter des fuites dans la presse.

Michael Schumacher en 2005. L’ancien pilote de F1 en difficulté est un « cas sans espoir », a affirmé un ami proche

Le skieur passionné Schumacher en Italie en 2005. Mais en 2013, il est tombé et sa tête a heurté un rocher à Méribel, le laissant avec une lésion cérébrale presque mortelle.

L’Allemand est l’un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps, ayant remporté sept titres mondiaux

Le journaliste de F1 Benoit, un ami proche de Schumacher, a affirmé que le cas de l’homme de 54 ans était « sans espoir » dans une tragique mise à jour sur son état de santé cette semaine.

Benoit, un journaliste de F1, a affirmé que le cas de Schumacher était « sans espoir »

Dans une interview accordée au journal suisse Blick, Benoit a refusé de fournir des informations précises sur l’état de Schumacher.

Lorsqu’on lui a demandé, il a répondu : « Non. Il n’y a qu’une seule réponse à cette question et c’est ce que son fils Mick a donné dans l’une de ses rares interviews en 2022 – « Je donnerais n’importe quoi pour parler à papa ».

«Cette phrase dit tout sur la façon dont son père se porte depuis plus de 3 500 jours. Un cas sans espoir.

Le fils de Schumacher, Mick, qui a piloté pour l’équipe de Formule 1 Haas en 2021 et 2022 et est désormais pilote de réserve pour Mercedes et McLaren, a déclaré l’année dernière : « Je pense que papa et moi, nous nous comprendrions d’une manière différente maintenant.

« Nous aurions eu beaucoup plus de choses à dire, et c’est là que je pense la plupart du temps, pensant que ce serait tellement cool. J’abandonnerais tout rien que pour ça.

« Ces moments que je crois que beaucoup de gens vivent avec leurs parents ne sont plus présents, ou dans une moindre mesure. »

Le fils de Schumacher, Mick, qui a piloté pour l’équipe de Formule 1 Haas, a déclaré l’année dernière : « Je pense que papa et moi, nous nous comprendrions d’une manière différente maintenant ».

Corinna, l’épouse du champion de F1 en détresse, a rompu son silence de huit ans sur l’accident dans le documentaire Schumacher de Netflix de 2021, dans lequel elle a révélé qu’il était « différent » depuis la blessure mais toujours « là ».

« Michael est là », a déclaré l’homme de 54 ans. — C’est différent, mais il est là, et ça nous donne de la force, je trouve.

‘Nous sommes ensemble. Nous vivons ensemble à la maison. Nous faisons de la thérapie. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour améliorer Michael et nous assurer qu’il se sente à l’aise.

«Et simplement lui faire sentir notre famille, notre lien. Et quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. Nous le ferons tous.

Sa femme Corinna fond en larmes en parlant lors du documentaire Netflix 2021, Schumacher, sur la vie du conducteur allemand. Elle révèle qu’il est « différent » depuis la blessure mais toujours « là »

Michael dans des images d’archives avec sa famille dans le documentaire Netflix 2021 Schumacher

« Nous essayons de continuer en tant que famille, comme Michael l’aimait et le fait toujours. Et nous reprenons notre vie.

«Je n’ai jamais blâmé Dieu pour ce qui s’est passé. C’était juste une véritable malchance – toute la malchance qu’on peut avoir dans la vie.

« C’est toujours terrible quand on dit : « Pourquoi est-ce que ça arrive à Michael ou à nous ? » Mais alors pourquoi cela arrive-t-il aux autres ?

Eddie Jordan, ami de la famille et propriétaire de l’écurie de Formule 1, a révélé cette année que Corinna avait refusé de le laisser rendre visite à Schumacher.

« C’était la situation la plus horrible pour Mick et Corinna », a déclaré Jordan en mars.

Corinna et Michael Schumacher en Italie en 2005. Elle a révélé : « Michael me manque tous les jours. Mais ce n’est pas seulement à moi qu’il manque. Ce sont les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui.

L’ami de la famille Eddie Jordan a révélé que Corinna avait refusé de le laisser rendre visite à Schumacher.

« Cela fait presque dix ans maintenant et Corinna n’a pas pu aller à une fête, déjeuner ou ceci ou cela. Elle est comme une prisonnière parce que tout le monde voudrait lui parler de Michael alors qu’elle n’a pas besoin de le lui rappeler à chaque minute.

« Je la connais très bien et bien avant Michael Schumacher.

« C’est une fille adorable et je l’ai connue lorsqu’elle a épousé Michael, il y a donc une longue histoire de bonnes relations.

« J’ai fait un effort pour aller voir Michael au début et Corinna a refusé, et à juste titre parce que trop de gens voulaient aller le voir. »