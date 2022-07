MICHAEL SCHUMACHER a cherché l’aventure loin de sa voiture de Formule 1, qui l’a vu remporter sept championnats du monde.

En 2013 cependant, il a subi un horrible accident de ski qui l’a vu subir une grave lésion cérébrale qui lui a causé un coma.

Michael Schumacher est-il toujours dans le coma ?

Non, il a été confirmé que Michael était sorti du coma médicalement provoqué en juin 2014.

C’était moins d’un an après l’accident du 29 décembre 2013.

Il s’est écrasé et s’est cogné la tête contre un rocher alors qu’il skiait avec son fils Mick sur les pentes au-dessus de Méribel dans les Alpes françaises.

Il a subi une grave blessure à la tête, mais c’est le casque qui lui a finalement sauvé la vie.

Michael Schumacher a remporté sept championnats du monde de Formule 1 : deux avec Benetton et cinq avec Ferrari Crédit : Getty Images – Getty

Michael a été rapidement transporté par avion à l’hôpital de Grenoble et a subi des interventions chirurgicales, puis placé dans le coma alors qu’il souffrait de “lésion cérébrale traumatique”.

Après avoir été sorti du coma, il a été autorisé à rentrer chez lui en Suisse, où il a été signalé qu’il était resté en fauteuil roulant sous la garde de sa famille.

Qu’est-ce que la famille de Michael a dit à propos de sa santé ?

Les Schumacher protègent farouchement la vie privée de Michael et pourtant, un documentaire de Netflix a obtenu un accès sans précédent à la famille, y compris la femme de Michael, Corinna, et ses deux enfants, Mick et Gina.

Son père, Rolf, s’exprime également, tout comme son frère, l’ancien pilote de F1 Ralf, dans le nouveau documentaire de Schumacher, sorti le 15 septembre 2021.

Il n’y a pas de véritable mise à jour sur Michael, aucune explication médicale de l’état de l’ancien pilote de F1 ou des images de lui après l’accident.

Quand Mick parle, comme cela a toujours été le cas lorsqu’il mentionne son père, c’est au passé.

Mick a suivi son père en F1 – il court pour Haas – et il a été précisé que les médias ne devaient pas poser de questions sur Michael.

Le jeune homme de 22 ans déclare dans le documentaire : “Je pense que papa et moi, nous nous comprendrions d’une manière différente maintenant.

“Parce que nous parlons une langue similaire, la langue du sport automobile. Et nous aurions beaucoup plus à dire.

“Et c’est là que j’ai la tête la plupart du temps. Penser que ce serait tellement cool, ce serait tout. J’abandonnerais tout juste pour ça. Oui.”

Ce rare aperçu de sa famille, bien qu’il ne divulgue pas grand-chose, semble intime et déchirant.

Pendant ce temps, Corinna a déclaré dans le documentaire: “Michael est ici. Différent, mais il est là, et cela nous donne de la force, je trouve.

“Nous sommes ensemble. Nous vivons ensemble à la maison. Nous faisons une thérapie.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons pour améliorer Michael et nous assurer qu’il est à l’aise.

“Et simplement lui faire ressentir notre famille, notre lien.

“Et quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. Nous le ferons tous.

“Nous essayons de continuer en tant que famille, comme Michael l’aime et le fait toujours.

“Et nous continuons notre vie.”