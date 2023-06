Michael Schumacher a réuni Mercedes, déclare James Vowles, directeur de l’équipe Williams F1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, James Vowles explique l’impact que Michael Schumacher a eu sur l’équipe Mercedes, au-delà de son succès personnel.

Michael Schumacher a réuni Mercedes pendant son séjour aux Silver Arrows, a déclaré le directeur de l’équipe Williams, James Vowles. Podcast Sky Sports F1.

Vowles, qui est impliqué dans la Formule 1 depuis 2001, était le stratège en chef de Mercedes pendant le temps de Schumacher dans l’équipe entre 2010 et 2012.

Il a également travaillé avec Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et George Russell, avant de quitter Mercedes à la fin de l’année dernière pour devenir le patron de l’équipe Williams.

Schumacher a fait un retour surprise en F1 en 2010 après trois saisons hors du sport, mais n’était pas le même pilote que lors de ses années de victoire aux championnats Benetton et Ferrari.

L’Allemand a décroché un podium lors de son retour, au GP d’Europe 2012, et a été le plus rapide lors des qualifications pour le Grand Prix de Monaco la même saison. Cependant, il était souvent le deuxième meilleur derrière son coéquipier Rosberg.

« Michael était cet individu incroyable. Il avait également une aura et une présence avec lui, complètement différentes de ce que vous voyez à l’extérieur », a déclaré Vowles.

« Au sein de l’équipe, il était là pour nous aider, aider l’équipe à avancer. Il a rapproché l’équipe. Il connaissait les anniversaires de chacun, il a envoyé des fleurs aux partenaires respectifs et s’est vraiment bien occupé des individus.

« Ce que cela signifiait, c’est que l’équipe poussait vraiment pour qu’il réussisse et ce n’était pas par un autre mécanisme que lui-même.

« Il savait aussi que sa performance n’était peut-être pas tout à fait au même niveau, mais il l’a compensée en termes de quantité de travail et de dévouement qu’il a mis. De là, Nico a beaucoup appris et à l’inverse, Lewis a beaucoup appris de Nico . »

Nico Rosberg a beaucoup appris de Michael Schumacher dit James Vowles

Vowles: Russell est très différent de Hamilton

Bien que Vowles n’ait passé qu’un an chez Mercedes avec Hamilton et Russell au volant, il a vu le jeune pilote britannique gravir les échelons du sport automobile et admet qu’il est différent du septuple champion du monde.

« Lewis a tellement de talent naturel. Mais son travail… chaque année, il l’intensifie. Ce qu’il a fait l’année dernière n’était pas assez bon pour l’année suivante », a poursuivi Vowles.

« C’est la définition de la F1. George était un talent que je connais depuis de nombreuses années et qui a vraiment grandi pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Il a un tel potentiel devant lui. Il est très différent de Lewis. »

« Ce n’est pas tant une préférence ou autre, ils apportent tous quelque chose de différent à la table, mais [are] réussi grâce à cela. Il s’agit plutôt d’apprendre de chacun d’eux en tant qu’individus ce qui les motive et ce qui les fait grandir.

« Ce qu’ils ont tous en commun, c’est qu’ils sont tous champions du monde ou futurs champions du monde. Ce même dévouement pour aller après chaque milliseconde est inhérent à chacun d’eux. »

A quand une femme pilote de F1 ?

Le patron de Williams, James Vowles, a déclaré que le sport était à « des années » d'avoir une pilote féminine sur la grille, mais il est convaincu que cela « arrivera ».

Jamie Chadwick est le pilote de développement de Williams depuis 2019 et participe actuellement à Indy NXT, la série de soutien à IndyCar.

Chadwick, qui avait précédemment déclaré vouloir être en F1 d’ici 2027, a remporté chacun des trois titres de la série W, mais n’est actuellement pas en passe d’obtenir un siège en F1.

La dernière pilote féminine à avoir participé à un week-end de F1 était Susie Wolff pour Williams au GP de Grande-Bretagne 2014, lorsqu’elle a participé à la première séance d’essais. Lella Lombardi est la dernière pilote à avoir participé au Grand Prix lui-même, en 1976, et elle est la seule femme à marquer des points lorsqu’elle a terminé sixième au GP d’Espagne de 1975.

Vowles dit qu’il y aura une femme pilote en F1, c’est juste une question de temps que cela prendra.

« Jamie était le pilote le plus titré de la série W, cela ne fait aucun doute. Nous avons eu des discussions avec elle et elle fait maintenant un cheminement de carrière en IndyCar. Il est judicieux de se concentrer sur cela pour le moment », a-t-il expliqué.

« Diverger et la remettre dans une voie F1 n’a pas de sens, elle est maintenant sur une voie qui peut mener à un grand succès et elle se débrouille bien.

« Au sein de la F1 elle-même, je pense que la F1 Academy sera une autre direction forte. Le positionnement de la voiture est bon et Susie Wolff comprend ce qu’il faut et est l’une des rares femmes à avoir conduit une F1 et à comprendre parfaitement comment y arriver.

La directrice générale de la F1 Academy, Susie Wolff, explique comment le sport automobile peut faire plus pour augmenter la participation des femmes.

« Mais il nous reste vraiment des années avant d’avoir le bon succès. Une partie de cela est que l’investissement n’a pas été fait au bon niveau ou au bon groupe d’âge.

« Vous devez revenir au karting et créer un environnement où nous élevons des champions, de la même manière que cela a été le cas pour de nombreux champions sur la grille aujourd’hui. Cela prendra du temps.

« La différence que je vois maintenant, c’est qu’il y a un changement certain et cela se produira si le bon environnement est présent. »

James Vowles dit que Williams était en « mode survie » lorsqu'il a rejoint Mercedes en tant que directeur de l'équipe.

