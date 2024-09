MICHAEL SADLER, de SAGA, diagnostiqué avec une forme rare de cancer agressif

Chanteur Michael Sadler des icônes de la musique progressive canadienne SAGA a été diagnostiqué avec une forme rare de cancer agressif.

La nouvelle de son problème de santé a été annoncée sur les réseaux sociaux tard mercredi soir (11 septembre) par l’épouse du chanteur de 70 ans. Gwen.

Elle a écrit : « Chers tous, Michel m’a demandé de partager avec vous une nouvelle personnelle importante. Le 5 septembre, lors d’une réunion avec son médecin, Michel Il a été informé que les résultats de ses tests diagnostiques confirmaient une forme très agressive de cancer invasif des muscles. Il s’agit d’un type rare qui n’apparaît que dans 3 à 5 % des cas.

« Pour protéger sa vie, son médecin procédera demain, le 12 septembre, à une intervention chirurgicale urgente, à haut risque, multiorganique et ouverte.

« Étant donné la rapidité avec laquelle tout cela s’est développé, nous regrettons de dire que la plupart de nos familles élargies, amis proches et partenaires n’ont pas encore eu de nos nouvelles directement. Nous sommes désolés que vous deviez entendre parler de cela sur les réseaux sociaux, mais nous n’avons aucun contrôle sur le moment où tout cela se produit.

« Michel est, comme vous pouvez l’imaginer, très anxieux mais se sent également coupable d’être malade et de ne pas pouvoir gérer son travail. Surtout en ce moment, avec le groupe et les concerts à venir en octobre, il est très conscient des attentes et veut s’assurer qu’il est en bonne santé et prêt. Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c’est le distraire, le rassurer et l’aider à rester dans un état d’esprit positif pendant cette période difficile. Il devrait rester à l’hôpital pendant quelques semaines, avec un séjour plus court idéalement.

« Michel et notre famille est parfaitement consciente qu’il n’est qu’un des nombreux malades du monde entier qui sont actuellement confrontés à cette terrible maladie et à d’autres. En fait, nous avons des proches des deux familles qui luttent eux aussi contre le cancer et d’autres maladies tout aussi dévastatrices.

« Nous avons beaucoup à apprendre dans les jours à venir et nous sommes vraiment humbles et reconnaissants envers nos familles, le groupe et l’équipe, nos chers amis et tous ceux qui nous ont soutenus et ont été si gentils avec nous pendant cette période.

« Je ferai de mon mieux pour partager des mises à jour sur Michel dans la mesure du possible. Pour réduire son stress, nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir d’envoyer Michel messages directs à ce moment-là.

« Merci beaucoup à tous pour votre soutien et votre compréhension. Avec nos plus chaleureuses salutations, Gwen Sadler« .

SAGA a sorti près de deux douzaines d’albums jusqu’à présent, y compris le dernier du groupe, « Symétrie »sorti en mars 2021 via oreilleMUSIQUE.

SAGA formé en 1977 à Oakville, Ontario, Canada, et a sorti son premier album en 1978. Depuis lors, SAGA a vendu dix millions d’albums et s’est produit dans plus de 20 pays devant plus de 15 millions de personnes.

Depuis plus de 45 ans, SAGA a ouvert la voie à l’innovation musicale et à l’interaction avec le public. Au cours de cette période, le groupe a sorti près de deux douzaines de CD enregistrés en studio sous l’égide de grandes maisons de disques et a filmé plus de 20 clips vidéo. Parmi leurs succès, on compte « Ne soyez pas en retard », « Remonte-le », « En liberté », « Le Flyer » et « Gratter la surface ».

SAGA est largement considéré comme l’un des groupes de rock progressif les plus influents au Canada et dans le monde.

SAGA est: Michael Sadler, Chesterfield poussiéreux, Ian Crichton, Jim Gilmour et Mike Thorne.