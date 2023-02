Michael Russell: le SNP verra une élection “contestée” pour trouver le successeur de Nicola Sturgeon

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La course pour remplacer Nicola Sturgeon au poste de Premier ministre écossais sera une élection «contestée», a déclaré le président du SNP, alors que le parti met en branle les étapes pour trouver un nouveau chef.

Mme Sturgeon a choqué Holyrood mercredi après avoir annoncé lors d’une conférence de presse organisée à la hâte qu’elle devait démissionner, mais elle a insisté sur le fait qu’elle ne réagissait pas aux “pressions à court terme” après une série de revers politiques.

“Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu. Que c’est bon pour moi, pour mon parti et mon pays », a-t-elle déclaré mercredi à Bute House, sa résidence officielle.

Le SNP, qu’elle dirige depuis huit ans, est actuellement en train de sélectionner son successeur et son comité exécutif national se réunira prochainement pour discuter d’un calendrier pour l’élection à la direction.

Mais Michael Russell, le président du parti, a déclaré qu’il s’attendait à ce que ce processus soit « raccourci » et qu’il y ait une « élection contestée ».

Les candidats potentiels pour succéder au Premier ministre sortant sont le secrétaire aux Affaires extérieures Angus Robertson, la secrétaire aux Finances et à l’Économie Kate Forbes et le vice-premier ministre John Swinney.

M. Russell a déclaré au Premier ministre de Radio 4: «Je pense que ce sera bon pour le SNP, d’avoir différents points de vue qui se disputent de manière respectueuse.

“Je pense que nous en déciderons très bientôt et que nous aurons un calendrier clair qui nous fera avancer.”

La démission de Mme Sturgeon fait suite à une série de défis politiques au cours des derniers mois alors que son gouvernement cherchait à faire passer des réformes sur le genre, seulement pour qu’elles soient bloquées par Westminster.

Elle a insisté sur le fait que la dispute entourant l’envoi d’un double violeur transgenre dans une prison pour femmes “n’était pas la goutte d’eau”, mais a déclaré qu’il était “temps que quelqu’un d’autre” dirige le parti.

Mme Sturgeon a reconnu les “eaux agitées”, mais a insisté sur le fait que sa démission n’était pas en réponse à la “dernière période de pression”.

“Cette décision découle d’une évaluation plus approfondie et à plus long terme”, a déclaré l’homme de 52 ans.

La députée du SNP, Joanna Cherry, a appelé à “réforme et guérison” dans son parti, et lui a demandé de réagir à la démission de Mme Sturgeon d’une “manière qui soit bénéfique pour le pays et la cause de l’indépendance”.

“Notre parti a besoin d’une élection à la direction qui concerne les politiques et non les personnalités”, a-t-elle déclaré sur Twitter.

«Nous devons restaurer la tradition du SNP en matière de démocratie interne de parti, de débat ouvert et respectueux et de rigueur intellectuelle et nous devons également remettre le bien-être de tous ceux qui vivent en Écosse au cœur de nos efforts.

« Notre pays et notre gouvernement sont confrontés à d’énormes défis. Il y a aussi un besoin de réforme et de guérison au sein de notre parti. J’ai hâte de jouer mon rôle dans ce processus.

Elle a également appelé à un « PDG intérimaire neutre » pour succéder au mari de Mme Sturgeon, Peter Murrell.

En dehors du parti, l’ancien patron de Mme Sturgeon, Alex Salmond – qui a démissionné en tant que premier ministre et chef du SNP après avoir perdu le référendum de 2014 et a ensuite créé le parti Alba – a déclaré que c’était désormais une “opportunité de réinitialiser le mouvement indépendantiste”.

“Si vous avez quelqu’un qui cherche à réunir le mouvement, peut-être par le biais d’une convention d’indépendance, par laquelle vous prenez une gamme de partis, et en fait des mouvements interpartis, et le mettez sous la même tente, alors ce serait un mouvement très significatif », a-t-il déclaré à World At One de BBC Radio 4.

« Pas seulement en réunissant le mouvement, ce qui serait une bonne idée, mais aussi, je pense, en séparant la cause de l’indépendance des affaires courantes du gouvernement.

“Nicola était très, très dominant au sein du gouvernement SNP en termes de prise de décision, et c’est bien quand les choses vont bien, mais quand les choses commencent à se décoller, comme elles l’ont été ces derniers mois, alors une chose que vous avez dont il faut être conscient est la cause de l’argument en faveur de l’indépendance qui souffre des problèmes quotidiens du gouvernement.

De l’autre côté du débat constitutionnel, le chef conservateur écossais Douglas Ross a déclaré que Mme Sturgeon “avait refusé d’accepter le résultat” du référendum sur l’indépendance de 2014 et a déclaré que son mandat de Premier ministre était marqué par une “agitation incessante” pour un autre référendum.

“Au lieu d’essayer d’unir le pays à la suite du référendum de 2014, Nicola Sturgeon a refusé d’accepter le résultat”, a-t-il déclaré.

“Tout son mandat en tant que Premier ministre a été caractérisé par une agitation incessante pour un autre vote sur la séparation – gouvernant dans l’intérêt de son parti, plutôt que dans celui de l’Écosse.”

Le Premier ministre Rishi Sunak a remercié Mme Sturgeon pour ses “services de longue date”, tandis que son secrétaire écossais, Alister Jack, a déclaré que Mme Sturgeon avait été une “formidable politicienne”.

Mais M. Jack a ajouté: «Sa démission offre une opportunité bienvenue au gouvernement écossais de changer de cap et d’abandonner son obsession de l’indépendance qui divise.

“Je veux voir un gouvernement écossais qui travaille main dans la main avec le gouvernement britannique pour réaliser notre plein potentiel en tant que pays.”

Mme Sturgeon est arrivée au pouvoir sans opposition après le référendum sur l’indépendance de 2014, au cours duquel les Écossais ont voté pour rester au Royaume-Uni.

Sa sortie surprise a conduit les commentateurs politiques à établir des parallèles avec la démission soudaine le mois dernier de Jacinda Ardern en tant que Premier ministre néo-zélandais.

Mme Sturgeon avait prévu de combattre les prochaines élections générales en tant que référendum de facto sur l’indépendance de l’Écosse, mais sa sortie soulève maintenant des questions sur l’avenir immédiat de la cause elle-même.

Mais elle a juré de continuer en tant que MSP sur les banquettes d’Holyrood et a déclaré que sa cause d’indépendance de toute une vie était “en train d’être gagnée”.

Mme Sturgeon a refusé de répondre aux questions pour savoir si elle avait été interrogée – ou s’attendait à être interrogée – dans le cadre d’une enquête policière sur 600 000 £ de fonds du parti collectés auprès des membres pour mener une campagne d’indépendance.