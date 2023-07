Michael Rubin fait ressortir les stars à la fête des joueurs d’été

Câlins ivres pour tout le monde!

Le frère milliardaire préféré de tout le monde Michel Rubin a réuni tous les plus grands noms du sport, de la musique, des affaires et du divertissement pour la soirée des joueurs d’été étoilée au TAO Nightclub à l’intérieur du Venetian à Las Vegas.

L’événement exclusif (organisé par Fanatics et la National Basketball Players Association) a présenté des performances de Petit bébé ainsi que des apparitions de Meek Mill, James Durcir, Kyrie Irving, Joël Embid, Trae jeune, Jayson Tatum, Marc Cubainet beaucoup plus.

Autres participants notables inclus Saveur Saveur, Jalen Rose et boo thang Angela Rye, Anthony Edwards, Jaylen Brown, Carmelo Anthony, Jerry Stackhouse, Kyle Kuzma, Karl-Anthony Towns, Taylor Rookset Bal Lonzo en plus du directeur général de l’APNB Tamika Trémaglio.

L’événement phare de la NBA Summer League survient quelques jours seulement après que l’adorable PDG de Fanatics, Michael Rubin, est devenu viral pour avoir étreint ivre BFF Lil Baby lors de sa fête annuelle entièrement blanche dans les Hamptons le week-end du 4 juillet dernier.

« Ne vous moquez pas de moi quand je suis ivre », a déclaré Rubin à Lil Baby, que l’on peut voir confortablement niché sous une couverture dans une vidéo de jet privé désormais virale. « Tu vas recevoir plus de câlins ivres ce soir ! Je me fiche de ce que quelqu’un dit. Tu reçois un autre câlin ivre.

Rubin a ensuite menacé Meek Mill de câlins ivres qui sont maintenant une blague courante entre les copains de la jet-set.

« Toi aussi! Les câlins ivres arrivent ce soir !

Mis à part les câlins ivres, la dernière fête entièrement blanche de Michael Rubin était une affaire EPIC qui a fait ressortir Jay Z, Beyoncé, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez et Ben Affleck, Travis Scott, Justin et Hailey Bieber, Kévin Hart, DJ Khaled, Tom Brady, Kevin Durant, Kylian Mbappé, Odell Beckham Jr.., Joe Terrier, Damar Hamlin, Dez Bryantet beaucoup plus.