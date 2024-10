Michael Rapaport se dit « plus fier » d’être juif

« Michael est par ici, il se mêle à tout le monde », m’a dit la sympathique réceptionniste de l’hôtel Sheraton de Tel Aviv. L’acteur hollywoodien Michael Rapaport y séjournait lors de sa cinquième visite en Israël cette année.

Aujourd’hui, lors de sa cinquième visite dans le pays, où il a donné deux spectacles à Jérusalem et à Tel-Aviv, je me suis assis avec lui pour une conversation honnête et, comme on peut s’y attendre de la part de Rapaport, totalement non filtrée.

Alors pourquoi jouer ici, en Israël ?

« J’ai décidé de me produire en Israël parce que j’aime ça ici, tout simplement. De plus, je pense que c’est important si on peut rire, et évidemment avec tout ce qui se passe ici, ça a été difficile de rire parce qu’il y a tellement de tristesse. J’étais J’étais en conflit à l’idée de faire les spectacles parce que je n’étais pas sûr que ce soit le moment de rire parce qu’il y avait tellement de douleur. Mais en fin de compte, je pense que si je pouvais apporter ne serait-ce qu’un clin d’œil, un moment, une seconde de joie, alors ce serait un honneur pour moi de le faire. fais ça. »

Même nos comédiens locaux ont mis du temps, mais ils ont fini par se rendre compte que l’outil le plus efficace est de rire autant que possible de la situation. « Je le fais en partie selon mon point de vue. Je ne suis pas israélien, donc mon point de vue est différent, mais je pense qu’il est important d’apporter de la joie. Une chose que j’ai vécue lors de mes voyages ici, c’est que la lumière des gens de Israël ne sort pas, même dans les moments les plus sombres. Pouvoir faire des concerts est important et si j’espère pouvoir encourager d’autres artistes à venir ici, c’est formidable. »

Il ne serait pas exagéré de dire que Rapaport est devenu un élément incontournable de la scène israélienne. Au cours de ses visites dans le pays, il a parcouru Israël du nord au sud, rencontrant de nombreux Israéliens naturellement ravis de le voir. « C’est très touchant de constater à quel point les gens sont heureux de me voir. Beaucoup de gens me remercient, mais je me contente de les remercier. Je n’ai pas besoin d’être remercié. Je fais simplement ce que je pense que tout le monde devrait faire. » dit-il.

Un bon nombre de vos collègues, des célébrités étrangères, se sont prononcés contre Israël. Selon vous, que devons-nous faire pour changer cela ?

« Je ne sais pas quoi faire pour changer cela. Cela a été très difficile et très frustrant. Je pense que le plus important est de continuer à diffuser la vérité, la bonne vérité, la vilaine vérité, la dure vérité et de s’en tenir avec ça, je pense que les gens d’Hollywood, les acteurs, les artistes et les chanteurs, ne sont pas aussi importants que les autres. Je pense que c’est surfait. Nous leur accordons trop d’importance. continuer à faire connaître la vérité du mieux que nous pouvons. »

5 Voir la galerie Michael Rapaport se produit en Israël

5 Voir la galerie Rapaport à Tel-Aviv (Photo : Amir Meiri)

La dernière visite de Rapaport était particulièrement spéciale, car il a eu l’occasion de vivre Yom Kippour dans toute sa tradition. Selon lui, ce fut une expérience extraordinaire. « C’était formidable de voir le pays connaître une pause paisible. J’étais très heureux que cela se produise, mais j’étais aussi effrayé et inquiet », a-t-il déclaré.

« La meilleure chose que j’ai vue à Yom Kippour, c’est qu’à un moment donné, j’ai vu environ 20 enfants à vélo rire comme des enfants et cela m’a fait du bien de les voir rire, l’unité, parce que je sais que l’année dernière, il y avait tellement de chaos et de manifestations. et tout ça. C’était donc agréable de voir cela et j’espère vraiment que le pays pourra continuer à être unifié. Bien sûr, personne ne s’entendra jamais complètement. C’est impossible de choisir les choses les plus importantes.

Pensez-vous que votre judaïsme a changé au cours de l’année écoulée ?

« Mon judaïsme a changé à 100 %. Je suis plus en phase avec lui. Je suis plus fier, je suis plus conscient, je suis plus instruit. Je suis plus proactif dans tous les domaines possibles et je suis vraiment heureux. à ce sujet. »

Croyez-vous en Dieu différemment ?

« Oui. Je crois en Dieu d’une manière différente. Je crois en Hachem d’une manière différente. Je le célèbre et je le comprends d’une manière différente. Je pense que nous n’avons que la foi. Il faut avoir la foi. Cela a été l’un des de bonnes choses qui sont ressorties de cette année dernière pour moi personnellement. »

Le mois prochain, le 5 novembre, les États-Unis éliront leur prochain président. Alors que Kamala Harris et Donald Trump s’affairent à se traîner dans la boue autant que possible, Rapaport a déjà pris sa décision, et elle est limpide.

5 Voir la galerie Rapaport en châle de prière (Photo : d’Instagram)

« Je pense que j’ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup – je l’ai dit quatre fois – des problèmes avec Trump lorsqu’il était au pouvoir. Mais la seule chose sur laquelle je me trompais et la seule chose que j’étais » « Je ne suis pas suffisamment informé et éduqué et la seule chose sur laquelle mes émotions me gênent, c’est la façon dont il a pris soin d’Israël », dit-il.

« Je ne sais donc pas qui va gagner. Je crois que Trump est absolument meilleur pour les Juifs. Je crois que Trump est absolument meilleur pour Israël dans son ensemble. Et je suis extrêmement préoccupé par ce que Kamala fera si elle gagne. Cependant , j’ai l’impression qu’on prendra toujours soin d’Israël, mais nous ne serons peut-être pas en tête de sa liste. »

Pensez-vous que les États-Unis en font assez pour Israël ?

« C’est une bonne question. Je pense qu’ils ont fait beaucoup d’erreurs. Je pense qu’ils ont fait beaucoup, mais je pense qu’ils ont fait une erreur. Je pense brandir les armes, à propos de Rafah et du Ramadan c’était mauvais. Je pense que le message et le bon flic/méchant flic de Joe Biden et Kamala Harris ont été vraiment mauvais.

« Je pense que ces conneries, assurez-vous de mettre ça, ces conneries sur la solution à deux États sont ridicules. Je pense que c’est putain de ridicule. L’idée d’une solution à deux États est ridicule et exprimer cela aux Américains. Le public est tellement ridicule. C’est absurde et je pense qu’ils savent que c’est absurde, mais ils le disent juste pour le dire. C’est totalement ridicule, mais. cela n’a jamais été aussi ridicule qu’après le 7 octobre. Il n’y a pas de solution à deux États, ils ne veulent pas d’une solution à deux États. Ils l’ont dit un milliard de fois.

« C’est comme, qui s’en fout de vous ? S’ils ne veulent pas d’une solution à deux États, qu’allez-vous faire ou s’il y a une solution à deux États, parfait, alors vous la faites se réaliser. Israël peut Ça ne marchera pas avec nous. Alors si ça peut arriver, alors fais-le, Kamala. C’est impossible. Elle ne peut pas le faire. Alors arrête de le dire si tu sais que c’est impossible. à moins que vous sachiez quelque chose que nous autres ne savons pas. »

5 Voir la galerie Rapaport se joint aux manifestations des familles d’otages à New York (Photo : Benjamin Collena et Liri Agami)

5 Voir la galerie (Photo : Rich Fury/Getty Images)

Pensez-vous avoir payé le prix de votre soutien à Israël ?

« Je ne sais pas s’il y a un prix. Je crois en moi, je crois en mon talent. Je sais que je n’ai rien fait de mal. Je pense que les gens pro-palestiniens dans mon entreprise qui soutiennent les terroristes, soutenir le Hamas et parler de manière aussi imprudente, il devrait y avoir un prix à payer pour cela parce que ce qu’ils disent est dangereux, c’est antisioniste, je n’ai rien dit et je n’ai rien fait. cela doit être expliqué ou présenté des excuses.

Que pense votre famille de votre soutien indéfectible à Israël ?

« Ma famille est fière de moi, ma famille est heureuse. Je pense qu’au début ils n’ont pas bien compris, mais maintenant ils sont fiers de moi. »

Même si tous ceux qui suivent Rapaport savent qu’il ne se retient pas, il reste prudent lorsqu’il s’agit d’exprimer son point de vue sur la politique israélienne. « Je ne suis en aucun cas un expert de la politique israélienne », note-t-il lorsque je lui demande son avis sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Il est difficile pour moi de donner une opinion éclairée sur lui. Je ne voudrais pas être à sa place. C’est une période extrêmement difficile. Je pense qu’il sait probablement qu’il a commis des erreurs concernant le 7 octobre. Je ne pense pas que quiconque puisse le faire. faites-le parfaitement. Mais honnêtement, je n’en sais pas assez, je ne suis pas assez instruit pour donner une opinion vraiment éclairée.

Avez-vous regardé ses discours avant le Congrès et l’ONU ?

« Je pense que ceux-ci ont été formidables. Il est bon avec les mots, très bon avec les mots. »

Plus tôt ce mois-ci, après des semaines de menaces, L’Iran a lancé une attaque contre Israël tirant plus de 180 missiles balistiques à travers le pays. Dans ce cas, l’expression « un étranger ne comprendrait pas » convient parfaitement. « C’était horrible. Cela m’a fait très peur et je n’étais pas là », dit-il.

« Je pense que c’est inacceptable. Je pense que l’Iran doit être pris en charge. L’Iran doit être totalement désarmé. L’Iran doit être mis en faillite et cet endroit est la putain de capitale mondiale du terrorisme. C’est inacceptable ce qu’ils ont fait. » fait historiquement et lancer 200 missiles balistiques sur notre pays, sur Israël, c’est inacceptable et j’ai l’impression qu’Israël doit mener la sale guerre du reste du monde. Personne n’aime l’Iran, mais on dit en quelque sorte à Israël : « allez-y ». , nous vous soutiendrons. Nous ne dirons pas que nous allons vous soutenir, mais allez-y. Je pense que c’est foutu. L’Iran est un putain de régime terroriste dirigé par le pire des pires. C’est un régime terroriste riche qui est encore plus effrayant. »

« J’ai décidé de me produire en Israël parce que j’adore cet endroit »

D’un autre côté, sur une note plus positive : que pensez-vous de Les téléavertisseurs et les talkies-walkies du Hezbollah font boum ? « Incroyable, comme s’il s’agissait d’un film. On pourrait penser que s’il était faux, ce serait un mauvais film. Le meilleur de la culture juive, le meilleur d’Israël, le meilleur du cerveau juif, du cœur et de la ténacité, le au sommet du sommet. »

Depuis l’interview, Rapaport est rentré chez lui à New York, mais lorsque je lui ai demandé s’il se voyait déménager en Israël, l’idée l’a clairement intrigué. « J’adorerais vraiment vivre ici. J’aimerais passer le plus de temps possible ici », dit-il. « J’aime Israël. Il y a tellement plus à voir et à apprendre sur Israël et j’adore ça. J’aime les gens. J’aime l’histoire. Je l’aime. Je l’aime vraiment. J’ai l’impression d’être chez moi. »

Même si sa prochaine visite en Israël n’est pas encore programmée, il promet qu’elle le sera très bientôt. Je ne peux pas attendre !