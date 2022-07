Michael Prokos dirige un solide groupe de récepteurs pour Crystal Lake South – Shaw Local

Michael Prokos de Crystal Lake South peut attraper à peu près tout ce qui lui est lancé.

“Peu importe si c’est à ses orteils ou dans le ciel”, a déclaré l’entraîneur des Gators, Rob Fontana. « Il va monter et l’attraper, ou il va descendre l’attraper. Son rayon de prise est incroyable. Devant lui, derrière lui, il ne laisse pas tomber les ballons.

Prokos, qui était une sélection de la première équipe du Northwest Herald All-Area l’année dernière, a réussi quatre touchés et a terminé deuxième parmi les receveurs de la Fox Valley Conference avec 56 attrapés pour 916 verges.

Beaucoup de ses saisies ont laissé les joueurs et les entraîneurs demander: “Comment a-t-il fait cela?”

“Je ne sais pas combien de fois l’année dernière, quand c’était, ‘Oh, celui-là est hors limites’, et il y a Michael plongeant en pleine extension et apportant des balles qui n’auraient jamais dû avoir de chance [of being caught]”, a déclaré Fontana. «Il a le don de lire les défenses, où se trouvent les trous, quand s’asseoir dans le trou, quand accélérer, quand accélérer.

«Sa capacité à lire la défense, ainsi que son rayon de prise, il se met en position d’être ouvert sur le terrain. Il s’adapte toujours à ce que la défense lui fait.

[ Read more: Crystal Lake South adds more live contact, excitement to summer camp ]

Prokos a établi les records de l’équipe en une seule saison en termes de verges sur réception et de captures en deuxième année et aimerait les battre à nouveau au cours de son année junior. Cet été, il est allé dans des camps à North Central College, Lindenwood (Missouri), Northwestern et Iowa State.

Le meilleur joueur large des Gators a déclaré que son voyage préféré était à Northwestern.

“J’ai eu beaucoup de représentants là-bas”, a déclaré Prokos. “J’avais l’impression que ces entraîneurs se souciaient le plus, et c’était énorme. Certains entraîneurs ne se concentraient que sur le cinq étoiles [recruits]mais ils entraînaient tout le monde.

Prokos a couru l’athlétisme pour la première fois au printemps, démontrant sa polyvalence en tant qu’athlète. Il jouera également en défense pour les Gators en sécurité libre, où il a terminé la saison dernière avec 58 plaqués, trois interceptions et un échappé forcé.

Fontana a déclaré que Prokos ne devrait avoir aucun problème à s’intégrer au niveau suivant.

“Il a définitivement les capacités et les compétences nécessaires pour jouer au football de Division I”, a déclaré Fontana. “Michael est un broyeur, et il va travailler dur pour être le meilleur. Quelqu’un va avoir un très bon joueur quand il appuie sur la gâchette et l’amène sur son campus.

Cooper LePage de Crystal Lake South court pour la zone des buts alors que William Martin de Crystal Lake Central tente de l’arrêter le 1er octobre. (Matthieu Apgar – mapgar@shawmedia.com/Matthieu Apgar)

Rejoindre Prokos au poste de receveur est Cooper LePage, qui a amassé 446 verges en 26 attrapés la saison dernière. Sept de ses attrapés sont allés pour sept touchés en tête de l’équipe. LePage est un basketteur hors pair pour les Gators et s’est récemment engagé dans la division II du nord du Michigan.

« Cooper est un guerrier. Ce gamin ne veut rien perdre de ce qu’il fait », a déclaré Fontana. “Il apporte cette compétence de basket-ball de boxer les gars et de se mettre dans la meilleure position pour jouer avec le ballon.”

Prokos (6 pieds, 180 livres), LePage (6-1, 175) et Colton Hess (6-4, 189) donnent à South beaucoup de taille à la position. Brady Schroeder (6-3, 180), qui est en compétition pour le poste de quart-arrière avec Caden Casimino, donne aux Gators un autre gros corps si nécessaire.

Le porteur de ballon Nate Van Witzenburg, qui a couru pour 1 182 verges et 18 touchés, est une autre menace dans le jeu des passes. Le senior a terminé l’année dernière avec 370 verges sur 30 attrapés, ainsi que trois scores. Fontana a déclaré que Van Witzenburg est l’un des joueurs les plus intelligents de l’équipe et connaît presque toutes les positions sur le terrain.

“Il veut le ballon entre ses mains, il veut être physique, il est habile avec le ballon et il fait tout”, a déclaré Fontana. «Il peut courir, il peut attraper, bloquer et il peut tacler. C’est un autre qui est un diamant brut pour les écoles qui recherchent.

Fontana est heureux d’avoir Prokos et le reste des joueurs habiles des Gators à ses côtés.

“Nous savons que c’est un gars que les autres équipes doivent planifier et savoir où il en est”, a déclaré Fontana. “C’est un joueur spécial des deux côtés du ballon. Il a un QI de football très élevé, il connaît le jeu et je suis content qu’il fasse partie de notre équipe.