Michael Phelps trouve une nouvelle orientation dans la lutte contre la santé mentale

Un «requin» avoué dans l’eau Michael Phelps s’est entraîné sans relâche à la poursuite de son rêve dévorant de devenir le plus grand nageur de tous les temps.

Mais le joueur de 37 ans a révélé qu’aucune de ses plus de 60 médailles d’or, dont un record de 23 aux Jeux olympiques, ne pèse plus que sa carrière actuelle en tant que défenseur de la santé mentale.

Après avoir caché sa dépression pendant des années, Phelps a déclaré à l’AFP lors d’une interview au forum “Demain le sport” (Sports Tomorrow) à Paris, que sa carrière après la natation était encore plus chargée que son emploi du temps pénible dans la piscine.

“Je préfère avoir l’opportunité de sauver une vie plutôt que de gagner une autre médaille d’or parce que c’est beaucoup plus important”, a déclaré Phelps.

“Nous avons perdu beaucoup trop d’athlètes olympiques par suicide. Je ne veux plus perdre de membres de ma famille olympique.

La dépression de Phelps est apparue pour la première fois en 2004, l’année de ses premiers Jeux olympiques à Athènes lorsqu’il a remporté huit médailles dont six en or.

“La compétition était l’une de mes activités préférées. J’étais un requin et je sentais le sang dans l’eau et j’ai continué », a-t-il déclaré.

Il craignait que l’ouverture ne soit “un signe de faiblesse, donnant un avantage aux concurrents”, ajoutant: “J’ai traversé une période où je ne voulais pas être en vie.”

Phelps, qui a participé à la réalisation d’un documentaire “Le poids de l’or”, a félicité la star du tennis Naomi Osaka et la grande gymnaste Simone Biles pour leur ouverture.

“Je dois applaudir Naomi”, a-t-il déclaré à l’AFP. «Elle est allée sur sa plateforme de médias sociaux et a exprimé ce qu’elle vivait avec ses propres mots.

« Ce n’est pas la chose la plus facile à faire.

“Si vous regardez Simone Biles, cela lui est arrivé au plus grand moment de sa carrière.

« Cela vous montre à quel point une maladie mentale est inattendue. Ça peut apparaître comme ça », a-t-il dit en cliquant sur ses doigts.

“Nous avons besoin de plus en plus de personnes qui s’ouvrent au partage pour faire tomber ces murs, ces frontières que les gens ont construites.”

– ‘Trouver un équilibre’ –

Maintenant père de trois garçons âgés de six, quatre et trois ans, sa vie avec sa femme Nicole est “non-stop, plus occupée qu’avant, voyageant partout dans le monde, travaillant avec des sponsors ou faisant des discours de motivation.

“(Nicole) peut vous dire qu’il y a des jours où je me réveille et je me sens bien et le lendemain, je peux me réveiller et être un humain complètement différent, donc j’essaie juste de trouver cet équilibre.

«Ce sera un voyage continu qui ne sera peut-être jamais résolu.

“Trouver des moyens d’être soi-même authentique. Je nage, nous avons construit une salle de sport dans notre garage. J’écris un journal.

“Nous avons une poignée d’outils que je peux atteindre et utiliser, c’est simplement grâce au travail que nous avons fait pour arriver à ce point.”

Phelps a pris sa retraite en 2016, après avoir fait un retour pour les Jeux olympiques de Rio après une interruption de deux ans du sport.

“Cela m’a aidé à faire la transition vers ce prochain chapitre qui est maintenant la santé mentale et à pouvoir trouver quelque chose qui me passionne et avec lequel j’ai du mal.

“C’est comme un gagnant-gagnant.”

Sans nostalgie pour le sport punitif, Phelps a déclaré qu’il n’y avait “aucune chance” de suivre les traces de son entraîneur Bob Bowman.

« En général, vous trouvez que les grands sportifs ne sont pas les meilleurs entraîneurs, regardez Wayne Gretzky, il a essayé d’entraîner une équipe de la LNH et cela ne s’est pas très bien passé », a-t-il déclaré.

Un rôle dans la natation américaine ou dans l’instance dirigeante mondiale de la FINA est une possibilité, mais “pas pour le moment”.

“Je ne dirais certainement pas non, mais il doit se passer beaucoup de choses, il doit y avoir beaucoup de changements pour être honnête.”

Mais il reste à l’écoute des enjeux du sport et est favorable à une “catégorie ouverte” pour les nageurs transgenres.

“Je pense qu’il devrait y avoir trois classes hommes, femmes, trans, donner à chacun une chance égale de se lever et de courir.”

