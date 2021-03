Michael Phelps est l’olympien le plus décoré de tous les temps, mais il a également fait des vagues en parlant de ses problèmes de santé mentale.

Le nageur, qui a parlé ouvertement de ses luttes contre la dépression et les pensées suicidaires, dit avoir vu «trop d’articles» sur le suicide pendant la pandémie. Plus récemment, Meghan, la duchesse de Sussex, a fait la une des journaux lorsqu’elle a parlé publiquement de ses idées suicidaires passées.

« Quand je vois quelqu’un comme ça, oui, je ressens pour eux parce que, encore une fois, je sais ce que ça fait et ça me brise le cœur », a-t-il déclaré à USA TODAY à propos de l’ancienne Meghan Markle. «Je peux comprendre dans une certaine mesure à quoi cela ressemble. C’est très effrayant et vous ne savez vraiment pas quoi faire.

Phelps a déclaré que la pandémie avait mis les problèmes de santé mentale au premier plan.

« Je pense que nous avons tous appris que la santé mentale est bien plus que ce que nous ayons jamais su ou dont nous aurions jamais voulu parler, et c’était quelque chose dont j’avais très peur », a-t-il déclaré. « Cela me détruit honnêtement à chaque fois que je lis ( sur le suicide) parce qu’il y a d’autres débouchés que nous pouvons prendre et que nous pouvons essayer d’en savoir plus. »

Il a également noté que partager ce que vous ressentez peut être difficile mais important.

«Faire connaître nos pensées et nos sentiments au grand jour est quelque chose qui a changé ma vie», a-t-il déclaré. «S’il y a des réactions négatives ou si quelqu’un ressent comme ça, votre histoire est votre histoire … Vous voulez être l’authentique autant que vous le pouvez.»

Il pense également que les stars qui se présentent avec ces problèmes peuvent aider à éliminer la stigmatisation entourant la santé mentale.

«Le fait qu’il y ait tant de célébrités ou tant de personnes qui se lèvent et parlent des luttes qu’elles ont – je pense que c’est une façon pour nous de vraiment briser cette stigmatisation», a-t-il déclaré. «C’est quelque chose qui a été très difficile, encore à ce jour, je pense que c’est difficile.»

Il a dit que l’avancée de ses luttes l’avait aidé à apprendre et à grandir.

«Une fois que nous pourrons vraiment prendre soin de notre santé mentale tout comme nous faisons notre santé physique, alors je sens que les opportunités seront infinies de ce que nous pouvons vraiment faire.»

Et tout comme sa santé mentale, sa santé physique n’a pas reculé pendant la pandémie. Phelps a pris sa retraite après les Jeux olympiques de 2012 avant de faire un retour en avril 2014. Il a de nouveau pris sa retraite de la natation de compétition après les Jeux olympiques de Rio en 2016.

«Je sais que mon corps fonctionne et que mon esprit travaille sur 5, 6 jours… généralement 7 jours sur 7 pour faire de l’exercice», a-t-il dit, soulever des poids, faire du vélo elliptique, du vélo stationnaire et de la natation sont quelques-uns de ses go-tos . «C’est quelque chose qui fait de moi moi et le meilleur de moi… Je le prends toujours très au sérieux.»

Les enfants de Phelps, Maverick, 1 an, Beckett, 3 ans et Boomer, 4 ans, le maintiennent également actif.

« Cela a été un excellent moyen de garder mon énergie », a-t-il déclaré. « Ils sont constamment en déplacement. »

S’en tenir aux routines pendant la pandémie a également été important pour sa santé mentale.

«Chaque fois que je sors d’une routine, je suis en quelque sorte en spirale», a-t-il déclaré, expliquant qu’il était passé de voyager 100 jours par an quand il nageait à pas du tout lorsque la pandémie a frappé. «Il y a eu d’énormes changements significatifs pour moi, donc ma santé émotionnelle et mentale est allée sur des montagnes russes partout … Cela a été très difficile simplement parce qu’il y a eu tellement d’inconnues.

Sa famille l’a aidé. « Les garçons pour moi ont été d’une grande aide », a-t-il déclaré.

Lui et son épouse Nicole Johnson ont également enseigné à leurs enfants l’importance de la santé mentale.

« Nous avons mis en place ce truc appelé un souffle de lion avec eux, où nous leur avons appris l’importance de simplement prendre du recul », a-t-il déclaré. « Une respiration de lion est vraiment juste en train de prendre une profonde inspiration et quand vous expirez – vous pouvez rugir ou vous pouvez crier … vraiment juste pour avoir cette frustration ou tout ce que vous essayez de sortir et de parler des émotions que vous » vous traversez et comprenez pourquoi vous vous sentez de cette façon. «

Semblable à un «souffle de lion», Phelps a déclaré que la pandémie l’avait forcé à prendre du recul.

« Je pense honnêtement que c’était presque une bénédiction pour moi », a-t-il dit, expliquant qu’il a pu « se concentrer sur les choses qui sont importantes » comme le temps en famille et prendre soin de lui-même.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la US National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance gratuite, 24h / 24 et 7j / 7, par SMS, aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.

