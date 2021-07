Michael Phelps sur le retrait de Biles aux Jeux olympiques: « Cela m’a brisé le cœur »

TOKYO — Michael Phelps est particulièrement qualifié lorsqu’il s’agit d’être un visage des Jeux olympiques et de l’effet que cela peut avoir psychologiquement sur un athlète.

Le quadruple olympien a lutté contre l’anxiété, la dépression et les pensées suicidaires tout au long de sa carrière olympique de natation. Il a finalement surmonté son problème de santé mentale en cherchant de l’aide professionnelle.

Le médaillé olympique à 28 reprises a depuis été un ardent défenseur de la santé mentale. En 2010, il a lancé la Michael Phelps Foundation, qui enseigne aux enfants à être en bonne santé et actifs. Il siège également au conseil d’administration de Medibio, une entreprise spécialisée dans le diagnostic des troubles de santé mentale.

Lorsque Phelps a découvert que la quadruple médaillée d’or olympique Simone Biles s’était retirée de la compétition de gymnastique par équipe de mardi à Tokyo, invoquant la santé mentale, cela a touché le cœur de l’ancien nageur.

«Ça m’a brisé le cœur. Mais aussi, si vous le regardez, la santé mentale au cours des 18 derniers mois est quelque chose dont les gens parlent », a déclaré Phelps à Mike Tirico de NBC.

Semblable à Phelps lors des Jeux olympiques précédents, Biles est entré à Tokyo avec d’énormes attentes. Elle est l’un des visages des Jeux olympiques de Tokyo et est le leader incontesté de l’équipe américaine de gymnastique féminine. Son retrait de la compétition par équipe a envoyé des ondes de choc dans le monde entier.

En compétition sans Biles, l’équipe féminine des États-Unis a terminé deuxième de la finale par équipe. Le Comité olympique russe a remporté l’or et l’équipe britannique a terminé troisième.

« J’ai vraiment l’impression d’avoir parfois le poids du monde sur mes épaules. Je sais que je l’efface et donne l’impression que la pression ne m’affecte pas, mais bon sang parfois, c’est difficile », a posté Biles sur Instagram après la compétition par équipe de gymnastique. « Les Jeux olympiques ne sont pas une blague! »

Phelps a expliqué pourquoi il peut comprendre les sentiments de Biles. La pression pour être médaillé d’or était un immense fardeau pour lui aussi.

« Les Jeux olympiques sont écrasants. Il y a beaucoup d’émotions qui entrent dedans. Je peux en parler pendant une heure. La façon la plus simple pour moi de le dire est que je pense que les athlètes, et les athlètes olympiques en général, nous avons besoin de quelqu’un en qui nous pouvons avoir confiance. Quelqu’un qui peut nous laisser être nous-mêmes, écouter et nous permettre de devenir vulnérables. Quelqu’un qui ne viendra pas essayer de nous réparer », a déclaré Phelps. « Nous portons beaucoup de choses et beaucoup de poids sur nos épaules. C’est un défi, surtout quand nous avons les lumières sur nous et toutes les attentes qui nous pèsent.

« Nous sommes des êtres humains, personne n’est parfait. C’est bien de ne pas être bien. C’est bien de traverser des hauts et des bas et des montagnes russes émotionnelles… J’avais l’impression de porter, comme l’a dit Simone (Biles), le poids du monde sur mes épaules. C’est une situation difficile.

Phelps a déclaré qu’il espère que toute l’attention entourant la sortie de Biles de la compétition par équipe pourra servir de moment propice à l’apprentissage et sensibiliser à la santé mentale.

« J’espère que c’est une expérience révélatrice, vraiment. J’espère que c’est l’occasion pour nous de monter à bord et même d’ouvrir encore plus grand cette affaire de santé mentale. C’est tellement plus grand que nous ne pourrions même l’imaginer », a déclaré Phelps. « C’est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail acharné et des gens qui sont prêts à aider. »