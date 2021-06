Michael Phelps revient en tant que fan des essais olympiques américains de natation à Omaha

OMAHA, Neb. — Michael Phelps est revenu aux essais olympiques américains, non pas pour nager mais pour regarder, encourager de vieux amis et revivre les gloires du passé.

Mais lorsqu’il a mis le pied pour la première fois près de la piscine de l’arène d’Omaha où il a remporté tant de courses et s’est lancé dans les équipes olympiques américaines de 2008, 2012 et 2016, il a dû s’arrêter et rassembler ses pensées.

« Je marchais sur la terrasse de la piscine et j’ai ressenti des frissons dans mon corps », a déclaré Phelps lors d’une interview Zoom avec des journalistes couvrant les essais lundi soir. « J’ai dû m’arrêter et prendre beaucoup de respirations profondes. C’était écrasant.

Puis, en regardant la première nuit de compétition dimanche, eh bien, c’est arrivé à nouveau.

« Je dirai qu’il y a eu beaucoup de choses en moi hier soir », a-t-il déclaré. «Ça m’a vraiment excité. C’était génial à voir, c’était amusant à voir. C’était probablement plus émouvant que je ne le pensais. Cela faisait longtemps que je n’avais pas assisté à bon nombre de ces plus grandes rencontres d’enjeux en direct.

Il y a même eu un moment de mise en entraîneur pour l’olympien le plus décoré de tous les temps.

« C’est tout ce que je sais et tout ce que j’ai vraiment compris », a-t-il déclaré. « J’ai presque l’impression que, pour moi, au niveau du corps, j’ai l’impression d’être presque prêt. Je suis prêt à partir. Peut-être m’y mettre, me laisser faire un contre-la-montre ou quelque chose comme ça. C’est quelque chose de bizarre. C’est bizarre de ressentir ça à nouveau.

Lorsqu’on lui a demandé de revenir sur sa riche carrière, au cours de laquelle il a remporté 28 médailles olympiques, dont 23 d’or, Phelps, 35 ans, a déclaré qu’il n’arrivait toujours pas à croire que tout cela s’était passé.

« Je peux penser à mon enfance et vouloir avoir l’opportunité de nager dans une équipe olympique et peut-être de gagner une médaille », a-t-il déclaré. « Vingt-huit médailles olympiques ? C’est bizarre. C’est toujours vraiment bizarre à regarder C’est juste étrange. Il n’a pas encore complètement pénétré. C’est tellement génial pour moi de faire un voyage dans le passé. «