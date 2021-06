Michael Phelps pas aux essais olympiques de natation mais sa présence se fait sentir

OMAHA, Neb. — Ce n’est pas vraiment une nouvelle d’annoncer que Michael Phelps n’est pas aux essais olympiques de natation aux États-Unis en 2021. Il a quitté son sport depuis les derniers Jeux olympiques, il y a cinq ans à Rio, lorsqu’il a remporté les six dernières de ses 28 médailles au classement général, assurant sa place dans l’histoire en tant qu’olympien le plus décoré de tous les temps.

Mais ici, à la veille des épreuves, ça s’enfonce : pour la première fois depuis un siècle, pour la première fois depuis 1996, les épreuves olympiques américaines se déroulent sans que le meilleur nageur n’ait jamais plongé dans une piscine.

La dernière fois que Phelps ne nageait pas dans les essais américains, Bill Clinton était président – ​​lors de son premier mandat.

Phelps a d’abord participé aux essais à l’âge de 15 ans en 2000, devenant le plus jeune nageur masculin à faire partie d’une équipe olympique américaine en 68 ans. Il a ensuite terminé cinquième au 200 mètres papillon à Sydney et était en route.

Il a remporté huit médailles aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes, huit médailles à nouveau (toutes en or) à Pékin en 2008, six à Londres en 2012 et les six à Rio en 2016.

Mais c’est la promesse de cette performance transformationnelle à Pékin en 2008 – viser huit médailles d’or et les obtenir toutes – qui a amené son sport à des sommets auparavant inimaginables, le transformant en une télévision incontournable aux heures de grande écoute.

Cette année-là, les épreuves de natation sont passées des petites salles de sport du passé à une arène de basket-ball de 17 000 places au centre-ville d’Omaha, avec une immense piscine temporaire construite à partir de zéro, puis remplie par les pompiers d’Omaha.

Cette année-là également, les finales de natation aux Jeux olympiques ont été déplacées le matin en Chine afin qu’elles puissent être diffusées aux heures de grande écoute la veille au soir aux États-Unis. Pourquoi? En raison de la fascination de la nation pour Phelps.

Ce changement a si bien fonctionné pour NBC que cela se reproduit à Tokyo, cette fois sans Phelps, donc sa présence persiste longtemps après son départ. (Il devrait venir aux essais pendant un jour ou deux la semaine prochaine dans un nouveau rôle : spectateur.)

« Je ne suis pas sûr que nous serions qui nous sommes … sans Michael Phelps », a déclaré Tim Hinchey, président et chef de la direction de USA Swimming, lors d’une conférence de presse préparatoire aux essais vendredi. « Je veux dire, c’est le GOAT, c’est un Hall of Famer, mais finalement pour nous, je ne serais pas assis ici aujourd’hui devant vous tous si Michael Phelps ne faisait pas ce qu’il a fait pour nager dans notre pays. »

A ajouté Rowdy Gaines, médaillé d’or olympique et commentateur NBC, dans une interview samedi : « C’est bizarre qu’il ne soit pas là. C’est surréaliste c’est sûr. Il est juste une si grande partie de la natation depuis si longtemps. Il a changé le sport plus radicalement que toute autre personne, même pas près. »

Missing Phelps est devenu contagieux.

« Mec, Phelps, moi et lui », a déclaré son rival de longue date et coéquipier Ryan Lochte. « C’est une histoire d’amour/haine avec moi et lui quand il nageait, simplement parce que nous avons nagé essentiellement les mêmes événements. … Mais Phelps, il a changé le sport. Il a rendu le sport plus grand que ce qu’il était.

«Je me souviens d’une de nos premières fois où nous traînions et discutions, et nous nous demandions, quelle est l’une des choses que nous voulons faire dans le sport? Et nous avons tous les deux dit, nous voulons que la natation soit plus grande qu’elle ne l’est. Nous voulons mettre la natation dans le salon de chacun. Comme quand tu allumes la télé, tu vois la NBA. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ça pour nager? Nous voulons faire de la natation plus grande, et Phelps, définitivement, il l’a fait.

Il n’y a pas eu d’interview de 2008 à 2016 lorsque Phelps n’a pas parlé exactement de cela, son objectif de donner à son sport une plus grande visibilité. Sa domination spectaculaire a rendu cela possible, tout en attirant l’attention d’une nouvelle génération de nageurs.

« C’était le gars qui grandissait », a déclaré Caeleb Dressel, qui devrait être la star masculine de ces essais. «Pékin a été les premiers Jeux olympiques dont je me souviens avoir regardé. … C’était génial, vraiment inspirant de regarder ça. Je n’ai jamais vraiment eu trop de modèles dans le sport lui-même, mais bien sûr, Michael était le gars à surveiller.

Cela dit, alors que les nageurs ici vénèrent Phelps, ils ont déjà été sans lui pendant près de cinq ans de compétition nationale et internationale en dehors des essais olympiques et des Jeux d’été.

« Je pense que nous avons l’impression de faire partie d’une équipe vraiment spéciale et nous avons accompli beaucoup au cours des cinq dernières années depuis que Michael a pris sa retraite », a déclaré Katie Ledecky, une vedette de Rio qui devrait une fois de plus dominer ses événements au essais. « Bien sûr, Michael a de grandes chaussures à remplir, et nous ne faisons qu’intensifier et en profiter. »

Ce qui semble être exactement ce que Phelps voudrait.