Michael Penix Jr. révèle qu’il a reçu le “coup de pouce” du chirurgien le plus célèbre du sport, le Dr Neal ElAttrache, au milieu de son historique de blessures inquiétant… alors qu’il envisage une place dans la NFL

L’ancien quart-arrière des Huskies de Washington, Michael Penix Jr., insiste sur le fait que « rien ne le retient » alors qu’il envisage une place dans la NFL plus tard cette année.

Penix a subi plusieurs blessures tout au long de sa carrière de footballeur, dont deux déchirures du ligament croisé antérieur et deux blessures à l’épaule, mais il insiste sur le fait que tout cela appartient au passé et n’est plus une préoccupation alors qu’il cherche à devenir professionnel.

Les blessures du LCA au genou droit de Penix ont mis fin prématurément à ses saisons 2018 et 2020, tandis que des blessures distinctes à chaque épaule ont mis fin à ses saisons 2019 et 2021.

Penix a pu rester en bonne santé au cours de ses saisons 2022 et 2023 avec les Huskies et a également consulté le célèbre chirurgien Dr Neal ElAttrache, qui lui a donné un « coup de pouce » – et sera disponible pour rassurer les équipes de la NFL pendant le processus de repêchage.

«Certaines choses que je ne peux pas contrôler. Je peux leur dire ce que je ressens, je peux leur montrer ce que je ressens, c’est tout ce que je peux faire à ce stade”, a déclaré Penix à ESPN à propos des inévitables conversations avec les équipes au sujet de ses blessures.

Michael Penix Jr. a déclaré “rien ne me retient” en ce qui concerne ses antécédents de blessures.

Penix a également déclaré avoir reçu un “coup de pouce” du célèbre chirurgien, le Dr Neal ElAttrache (photo).

Penix a subi quatre blessures graves mettant fin à la saison pendant son séjour avec les Indiana Hoosiers

«J’ai plein de scanners à leur montrer, le médecin dit que je suis clair, que tout va bien, je ne vois pas pourquoi ils penseraient que je suis blessé, vraiment.» Je peux juste leur montrer ce que je peux faire.

Penix n’a montré aucun signe persistant des problèmes de blessures qui ont tourmenté ses quatre années avec les Indiana Hoosiers tout en accumulant une fiche de 25-3 au cours de ses deux saisons à Washington.

“C’était difficile pour moi d’aller là-bas et de m’amuser à ce moment-là”, a déclaré Penix.

«J’essayais juste d’arriver à ce point où vous pouvez retourner là-bas et retrouver du plaisir dans le jeu.» J’ai eu la chance – je suis béni – d’être dans cette position où j’ai découvert que je pouvais sortir et m’amuser.

Penix a vraiment semblé s’amuser cette saison, puisqu’il a lancé pour 4 903 verges, 36 touchés et 11 interceptions tout en menant les Huskies 14-0 aux éliminatoires du football universitaire – où ils ont finalement subi une défaite contre le champion national Michigan Wolverines.

Il a également terminé deuxième lors du vote pour le trophée Heisman de cette année, après avoir terminé huitième lors du vote en 2022.

“Je ne peux pas contrôler le point de vue des autres ni la façon dont ils me perçoivent en tant que quarterback”, a-t-il déclaré.

ElAttrache a opéré le quart-arrière des Jets Aaron Rodgers après s’être déchiré le tendon d’Achille en septembre

Il a également soigné Bryant en 2013 après que la légende des Los Angeles Lakers lui ait déchiré le tendon d’Achille.

En 2008, le chirurgien a également réparé le genou de Tom Brady après que le QB lui ait déchiré le LCA et le MCL.

“Pour moi, je dois juste continuer à être moi-même et continuer à travailler dur chaque jour pour leur montrer que je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour être génial, et que j’ai ma place partout où je finis.”

Le QB de 23 ans participe maintenant au Senior Bowl et fera probablement un spectacle devant des centaines d’évaluateurs de la NFL tout en tentant de nouer des relations lors de la vitrine au Hancock Whitney Stadium sur le campus du sud de l’Alabama.

“Il suffit de construire des relations ici, de construire des relations avec les gens, de m’élever en tant que personne et joueur ici”, a déclaré Penix.

« J’essaie juste de connaître autant de personnes que possible, d’être ici devant ces entraîneurs, de montrer mes compétences devant eux. Je suis trempé dans l’instant. Tant que je m’imprègne de tous les moments et que j’en tire tout ce que je peux, j’ai l’impression que ce sera une excellente semaine pour moi.