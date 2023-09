Michael Penix Jr. mène Washington, numéro 8, dans la défaite 41-7 contre l’État du Michigan

Michael Penix Jr. a lancé 473 verges et quatre touchés, dont trois contre Jack Westover, pour mener le n°8 Washington à une victoire de 41-7 contre Michigan State en disputant son premier match sans l’entraîneur suspendu Mel Tucker.

Les Huskies (3-0) ont totalisé 713 verges offensives, ce qui constitue le plus grand nombre jamais abandonné par les Spartans, dépassant le précédent record de 666 verges du Nebraska en 1995.

Penix, qui a complété 27 des 35 passes, a mené les Huskies à des touchés lors de cinq de leurs sept entraînements en première mi-temps et à une avance de 35-0 à la mi-temps. Il a réussi des lancers marquants de 5, 13 et 7 verges vers Westover et un 30 verges vers Ja’Lynn Polk. L’ancien receveur de l’État du Michigan, Germie Bernard, transféré à Washington après la saison dernière, a également ajouté un touché d’un mètre.

Les Spartans (2-1) ont connu des difficultés offensives pendant la majeure partie du match et n’ont pas marqué jusqu’à ce que le quart-arrière suppléant Katin Houser ait réussi une course de 4 verges avec 5 :48 à jouer.

L’entraîneur des arrières défensifs de l’État du Michigan, Harlon Barnett, a été nommé entraîneur par intérim pour remplacer Tucker, qui était suspendu dimanche en attendant les résultats d’une enquête externe sur un USA aujourd’hui rapport qui alléguait qu’il avait harcelé sexuellement la militante et survivante d’un viol Brenda Tracy lors d’un appel téléphonique l’année dernière.

L’ancien entraîneur de l’État du Michigan, Mark Dantonio, l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de l’école, est revenu samedi.

Dantonio, qui a pris sa retraite en février 2020 après 13 ans de carrière, a observé le match depuis la ligne de touche des Spartans. Il a reçu une standing ovation lorsqu’il a été présenté lors d’une cérémonie reconnaissant son équipe gagnante du Rose Bowl 2014.

Bien qu’une grande attention ait été accordée à l’offensive, la défense des Huskies a été impressionnante au cours de ses trois premiers matchs. Les adversaires ont été limités à un total de 36 points.

La défense contre la passe de Michigan State n’avait aucune réponse pour arrêter l’offensive explosive des Huskies. Penix a disséqué la défense avec ses passes précises à ses receveurs sûrs de lui qui ont été grands ouverts pendant la majeure partie du match.

Washington ouvre la saison Pac-12 en accueillant Cal samedi.

L’État du Michigan accueille le Maryland samedi lors du match d’ouverture du Big Ten pour les deux écoles.

Reportage de l’Associated Press.

