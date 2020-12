Michael Owen a salué Diogo Jota comme la meilleure signature de la saison à ce jour.

L’attaquant a déménagé des Wolves à Liverpool pour un peu plus de 40 millions de livres sterling et a pris le relais.

Jota rejoignait une équipe qui, sous Jurgen Klopp, avait l’un des trios avant les plus stables et les plus prolifiques d’Europe.

Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane avaient fait partie intégrante du succès de Liverpool.

Mais Jota est entré et a marqué neuf fois en 15 sorties, dont un triplé à Atalanta en Ligue des champions.

Klopp a même été mis au défi de jouer Jota devant Firmino avant d’accueillir les quatre étoiles en attaque.

Et Owen admet qu’il ne s’attendait pas à ce que le joueur de 23 ans se comporte comme il l’a fait et avec une telle variété dans son jeu.

« Personne n’aurait pu prédire qu’il frapperait le sol en courant comme il l’a fait », a déclaré Owen à BT Sport.