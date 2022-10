Michael Owen insiste sur le fait qu’il a toujours su que Gemma irait bien sur Love Island, mais exclut de faire un spectacle avec elle

MICHAEL Owen a parlé de sa réaction initiale lorsque sa fille Gemma lui a dit qu’elle allait sur Love Island.

Gemma, 19 ans, est arrivée deuxième de la série de cette année aux côtés de son petit ami Luca Bish.

Mais hier soir, c’était papa Michael, 42 ans, qu’elle a pris comme rendez-vous aux National Television Awards – et il a parlé de la possibilité qu’ils fassent une émission ensemble.

S’adressant à The Sun, le footballeur à la retraite Michael a insisté sur le fait qu’il avait toujours su que sa fille irait bien.

Il a déclaré: “Dès le départ, ce n’est pas ce que vous attendez, votre fille disant qu’elle va dans l’émission.

“Mais je n’ai jamais douté. J’ai passé 19 ans à l’élever de la bonne façon, donc je ne doutais pas qu’elle nous rendrait fiers et je pense qu’elle l’a fait.

Peu de temps après avoir quitté la villa avec Gemma, Luca, 23 ans, a été présenté à toute sa famille – dont Michael – en vacances au Portugal.

Et Michael a avoué que lui et sa femme Louise Bonsall n’aimaient rien de plus que de s’envoler avec les enfants.

Il a ajouté: «Nous aimons toujours partir en vacances ensemble. Quand j’ai eu ma carrière à 25 ans, j’ai toujours voulu partir en vacances avec ma famille.

« Nous sommes une famille unie. Gemma ne refuse jamais des vacances gratuites à Dubaï.





Mais lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à faire un spectacle avec sa fille, Michael a répondu : “Je ne sais pas pour ça !”

Il n’est peut-être pas convaincu par l’idée de l’émission de téléréalité père/fille, mais Michael a récemment fait équipe avec Gemma sur une publicité hilarante pour Amazon Prime.

Dans le clip, Gemma lance un coup effronté à son père pour savoir qui est le plus célèbre.