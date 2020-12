Michael Owen a fait une prédiction audacieuse sur les chances de titre de Manchester United en Premier League après les avoir qualifiées de « meilleures équipes contre-attaquantes du pays ».

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a produit certains de ses meilleurs footballeurs offensifs jusqu’à présent cette saison en battant Sheffield United 3-2 lors du choc de la Premier League jeudi.

United a pris du retard très tôt avant de mettre les Blades à l’épée avec leur combat désormais habituel, Marcus Rashford marquant deux fois dans un affichage éblouissant et Anthony Martial également sur la cible.

Alors que Mason Greenwood avait également l’air vif, le premier choix de Solskjaer, trois avant, s’est déchaîné alors qu’ils commençaient ensemble pour la première fois depuis la raclée 6-1 contre Tottenham en octobre.

Owen a décrit la course du trio offensif comme « exceptionnelle » et « électrique » – et a déclaré que United sera de véritables prétendants au titre s’ils parviennent à surmonter leurs problèmes défensifs.

« Ce n’est pas un vrai secret, c’est l’une des meilleures équipes de contre-attaque du pays, sinon la meilleure », a déclaré Owen à Amazon Prime.

« C’est de l’autre côté qu’ils doivent maîtriser, à Old Trafford. »

Bruno Fernandes a de nouveau été impressionnant dans le trou derrière les trois premiers, tandis que Paul Pogba a fait une belle démonstration dans un rôle de milieu de terrain plus profond.