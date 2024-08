Michael Oher parle de son procédures judiciaires en cours contre Leigh Anne et Sean Tuohy.

L’ancien joueur de la NFL a expliqué dans une interview du 18 août avec Le New York Times pourquoi il lui a fallu plusieurs années pour intenter une action en justice contre les Tuohys, dont la relation avec Oher a inspiré le film de 2009 « The Blind Side », et a également été présentée dans le livre de Michael Lewis de 2006 « The Blind Side: Evolution of a Game ».

Dans le procès, Oher cherchait à mettre fin à la tutelle des Tuohys et à les empêcher d’utiliser son nom, son image et sa ressemblance.

« Le football professionnel est un métier difficile », a déclaré Oher. « Il faut s’y investir à 100 %. J’ai accepté leur discours parce que je devais vraiment me concentrer sur ma carrière dans la NFL, pas sur des choses en dehors du terrain. »

Oher a passé cinq saisons avec les Ravens de Baltimore, une saison avec les Titans du Tennessee et deux saisons avec les Panthers de la Caroline avant que sa carrière dans la NFL ne se termine en 2016.

Il a expliqué comment le fait de voir une version romancée de sa vie se dérouler dans « The Blind Side » l’a affecté émotionnellement.

« Pendant longtemps, j’étais tellement en colère mentalement », a-t-il déclaré au New York Times. « Avec ce que je traversais. Je veux redevenir la personne que j’étais avant The Blind Side, en termes de personnalité. J’y travaille encore. »

Michael Oher, vu ici en 2008, a affirmé que Leigh Anne et Sean Thuoy ne l’avaient jamais adopté légalement, bien qu’il se soit présenté comme ses parents adoptifs.

Autre, 38 ans, a déposé une requête judiciaire contre les Tuohys en août 2023, dans laquelle il affirmait que le couple avait exploité son histoire à des fins financières.

Il a également allégué que les Tuohys je ne l’ai jamais adopté légalementbien qu’ils se soient présentés comme ses parents adoptifs au fil des ans.

Dans sa plainte, l’ancien joueur des Baltimore Ravens a déclaré que les Tuohy l’avaient dupé en lui faisant croire qu’il signait des papiers d’adoption alors qu’il avait 18 ans, alors qu’en réalité il entrait dans une tutelle légale qui donnait aux Tuohy le contrôle de ses affaires commerciales.

Sa requête au tribunal alléguait qu’Oher « a découvert ce mensonge à son grand désespoir et à son embarras en février 2023, lorsqu’il a appris que la tutelle à laquelle il avait consenti sur la base que cela ferait de lui un membre de la famille Tuohy, ne lui fournissait en fait aucun lien familial avec les Tuohy. »

Dans une déclaration à NBC News à l’époque, Oher a déclaré : « Je suis découragé par les révélations partagées dans le procès d’aujourd’hui. C’est une situation difficile pour ma famille et moi. Je veux demander à tout le monde de respecter notre vie privée en ce moment. Pour l’instant, je vais laisser le procès parler de lui-même et je ne ferai aucun autre commentaire. »

La famille Tuohy a contesté les allégations contenues dans le procès d’Oher.

« Toute personne dotée d’un minimum de bon sens peut voir que les allégations farfelues faites par Michael Oher à propos de la famille Tuohy sont blessantes et absurdes », a déclaré dans un communiqué l’avocat de Leigh Anne et Sean Thuoy, Marty Singer. partagé avec TODAY.com en août 2023. « L’idée que les Tuohy aient jamais cherché à tirer profit de M. Oher n’est pas seulement offensante, elle est manifestement ridicule. »

La déclaration de l’avocat a également qualifié le procès d’Oher d’«extorsion» et a contesté l’affirmation d’Oher selon laquelle il avait été trompé en concluant une tutelle.

« Malgré les fausses allégations contenues dans le procès, les Tuohys ont toujours été francs sur la façon dont une tutelle (dont aucun centime n’a été reçu) a été établie pour aider à répondre aux besoins de M. Oher, allant de l’obtention d’une assurance maladie et d’un permis de conduire à l’aide aux admissions à l’université », a déclaré Singer dans sa déclaration.

Dans un Dépôt judiciaire de septembre 2023Les Tuohy ont déclaré qu’ils n’avaient « jamais eu l’intention » d’adopter Oher. Ils ont également nié « avec véhémence » avoir dit à Oher « qu’ils avaient l’intention de l’adopter légalement ».

« Il est clair que les défendeurs aimaient le requérant et lui ont fourni un abri, de la nourriture et des vêtements et lui ont même acheté plus d’un véhicule pour son usage personnel », peut-on lire dans le dossier. « En fait, ils ont toujours eu le sentiment que le requérant était comme un fils et ils ont parfois utilisé ce sentiment, mais pas au sens juridique du terme. »

En septembre 2023, un juge du Tennessee décidé de mettre fin l’accord de tutelle qu’Oher avait conclu en 2004.

Dans sa récente interview avec le New York Times, Oher a nié avoir intenté cette action en justice parce qu’il avait besoin d’argent.

« J’ai travaillé dur pour arriver à ce moment où j’aurais fini de jouer, et j’ai économisé mon argent pour pouvoir profiter de ce moment », a-t-il déclaré, ajoutant : « J’ai des millions de dollars. Je vais bien. »

La pétition originale indiquait qu’Oher n’avait pas gagné d’argent avec le film, qui était sorti après avoir terminé sa carrière universitaire et n’aurait pas affecté son éligibilité à la NCAA.

En novembre 2023, les Tuohy ont déposé une requête affirmant qu’Oher leur avait envoyé un SMS disant qu’il avait été « volé » de sa part des recettes du film. Un relevé comptable également déposé par la famille en novembre 2023 montre que les recettes ont été réparties en cinq parties, Oher et les Tuohy recevant 138 309,90 $.

Au sujet des messages envoyés aux Tuohy, Oher a déclaré au New York Times : « J’essayais juste de comprendre les choses », a-t-il dit. « Je n’y ai pas prêté attention. » Oher nie avoir reçu des chèques de redevances.

Il a également fait part de sa frustration quant à la façon dont « The Blind Side » dépeint son personnage, affirmant que le film le faisait paraître « stupide » ou « idiot ».

« C’est difficile de décrire ma réaction », a-t-il déclaré au New York Times à propos de la première fois où il a vu le film. « Pour être honnête, ça m’a semblé plutôt drôle, comme si c’était une comédie sur quelqu’un d’autre. Je n’ai pas réussi à m’en rendre compte. Mais les réseaux sociaux commençaient à peine à se développer et j’ai commencé à voir des choses comme quoi j’étais stupide. Je suis stupide. Tous les articles sur moi mentionnaient « The Blind Side », comme si cela faisait partie de mon nom. »

Il a ajouté qu’il s’inquiétait de la façon dont son portrait à l’écran pourrait être perçu par les gens sur ses fils et ses filles, avec qui il partage sa vie. épouse Tiffany Roy.

« Si mes enfants ne parviennent pas à faire quelque chose en classe, leur professeur va-t-il penser : « Leur père est stupide, est-ce pour cela qu’ils ne comprennent pas ? » » a-t-il déclaré.

Oher a parlé de la complexité de ses sentiments envers les Tuohy. Bien que leur relation soit devenue conflictuelle, Oher garde également des souvenirs positifs de la façon dont la famille l’a aidé quand il était plus jeune.

« Honnêtement, c’était génial. J’avais un lit pour dormir. Je mangeais bien. Ils m’ont trouvé un camion », a-t-il déclaré à propos du temps qu’il a passé avec les Tuohys lorsqu’il était adolescent.

Il a réfléchi à la façon dont son lien avec les Tuohys a évolué au fil du temps.

« La première fois que j’ai entendu “Je t’aime”, c’était Sean et Leigh Anne qui le disaient », a-t-il déclaré. « Quand cela arrive à 18 ans, on devient vulnérable. On baisse sa garde et on se fait alors tout enlever. On se sent blessé. »

Le procès est en cours.

