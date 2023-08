Michael Oher brise le silence sur le procès contre la famille Tuohy – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Michel Oher s’est exprimé après avoir déposé une requête en justice, où il a affirmé que Leigh Anne et Sean Tuhy ne l’a jamais adopté, dans une déclaration à Le New York Post le lundi 14 août. L’ancien joueur de la NFL, 37 ans, a demandé aux fans de respecter sa vie privée, après avoir parlé de la « situation difficile », apprenant qu’il avait été sous tutelle, plutôt que d’être légalement adopté.

Michael, qui était le sujet du livre et du film Le côté aveugle, a déposé le procès, demandant la fin de la tutelle et une injonction contre la famille Tuohy en utilisant son nom, ainsi qu’une compensation. « Je suis découragé par la révélation partagée dans le procès d’aujourd’hui », a-t-il déclaré. « C’est une situation difficile pour ma famille et moi. Je veux demander à tout le monde de bien vouloir respecter notre vie privée en ce moment. Pour l’instant, je laisserai le procès parler de lui-même et je ne ferai aucun autre commentaire.

Le dossier légal affirme que l’ancien joueur de la NFL n’a appris qu’il était sous tutelle qu’en février 2023. Ils ont également déclaré qu’il n’avait pas gagné d’argent avec le film à succès, par ESPN. « Depuis au moins août 2004, les conservateurs ont permis à Michael, en particulier, et au public en général, de croire que les conservateurs ont adopté Michael et ont utilisé ce mensonge pour obtenir des avantages financiers pour eux-mêmes et les fondations qu’ils possèdent ou qu’ils exercent un contrôle, », indique le dossier. « Toutes les sommes versées de cette manière devraient, en toute conscience et équité, être restituées et versées audit service, Michael Oher. »

Après l’annonce de la pétition, Sean a parlé du procès dans une déclaration à Le Memphian Quotidien. « C’est bouleversant de penser que nous gagnerions de l’argent avec n’importe lequel de nos enfants. Mais nous allons aimer Michael à 37 ans comme nous l’aimions à 16 ans », a-t-il déclaré. « Tout le monde dans la famille a eu une part égale [of money from the movie], y compris Michel. C’était environ 14 000 $ chacun. On ne nous a jamais offert d’argent; nous n’avons jamais demandé d’argent. Mon argent est bien documenté; vous pouvez voir combien j’ai vendu mon entreprise.

Le plus jeune enfant de Tuohy Sean « SJ » Tuohy a également parlé du dépôt dans une interview avec Tabouret de bar Sport. H a dit qu’il trouvait certaines des affirmations « difficiles à croire », mais qu’il ne partageait que l’amour pour Michael. « Je vais commencer par dire que j’aimais Mike à 16 ans… J’aime Mike maintenant à 37 ans et je l’aime à 67 ans », a-t-il déclaré au début.