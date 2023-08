Michael Oher assiste à la signature de son livre après avoir poursuivi les Tuohys – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Michel Oher a fait sa première apparition publique après avoir déposé une plainte contre Leigh Anne et Sean Tuhy où il a affirmé qu’ils l’avaient trompé pour qu’il devienne son conservateur. L’ex-star de la NFL, 37 ans, est sorti à Baltimore le lundi 21 août lors d’une séance de dédicaces pour ses nouveaux mémoires, Quand votre dos est contre le mur : gloire, football et leçons apprises au cours d’une vie d’adversité. Michael avait un grand sourire sur son visage alors qu’il interagissait avec ses fans qui ont obtenu une copie de son livre à la librairie Ivy. Il portait une chemise boutonnée et un pantalon kaki pour l’événement.

Michael a dit à ses fans lors de la signature du livre qu’il ne pouvait pas encore aborder le procès Tuohy puisqu’il s’agit d’une affaire judiciaire en cours, selon The Associated Press. « Ce livre signifie beaucoup pour moi », aurait déclaré Michael lors de l’événement. « En gros, c’est un livre de jeu sur la vie et comment je continue à me battre et quand tu es dos au mur. C’est ce que j’ai ressenti toute ma vie. »

Michael, dont l’histoire de la vie a inspiré le film oscarisé de 2009 Le côté aveugle, a affirmé dans son dossier judiciaire du 14 août que les Tuohys l’avaient amené à croire qu’ils l’avaient adopté et qu’il n’avait découvert la tutelle qu’en février 2023. La requête de Michael demandait qu’il soit retiré de la tutelle et il demande également une indemnisation et dommages-intérêts punitifs. Il a rompu son silence concernant le procès et a déclaré dans une déclaration au Poste de New York qu’il était » découragé par la révélation « .

Les Tuohys ont répondu au procès de Michael le 14 août. Sean a dit Le Memphian Quotidien que lui et Leigh Anne étaient « dévastés » par la situation. « C’est bouleversant de penser que nous gagnerions de l’argent avec n’importe lequel de nos enfants. Mais nous allons aimer Michael à 37 ans comme nous l’aimions à 16 ans », a-t-il déclaré. Trois jours après le dépôt de la plainte, le couple a révélé par l’intermédiaire de ses avocats qu’il mettrait fin à la tutelle de Michael.

Sean et Leigh Anne ont été vus pour la première fois au milieu du drame du procès le 20 août. Ils ont été photographiés marchant ensemble dans leur quartier de Santa Rosa Beach en Floride. Sean et Leigh Anne ont été joués par Tim McGraw et Sandra Bullock dans Le côté aveugle. Sandra a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance.