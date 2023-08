Michael Oher accuse Tuohys de l’avoir amené à la tutelle

Maintenant, qu’avons-nous ici?

Te souviens-tu du film Le côté aveugle avec Sandra Bullock ? Le film de 2009 a été écrit sur un jeune noir opprimé nommé Michael Oher qui a été « adopté » par une famille blanche appelée The Tuohys afin qu’il puisse avoir un endroit stable où vivre pendant qu’il travaillait à son rêve de devenir un joueur professionnel de la NFL. En 2009, Oher est devenu un choix de première ronde des Ravens de Baltimore, le deuxième finaliste pour la recrue de l’année, et a signé un contrat de 13,8 millions de dollars sur 5 ans.

Avance rapide jusqu’à nos jours où un ESPN rapport révèle que Michael aurait appris que Sean et Leigh Anne Tuohy l’avaient trompé et que leur tromperie lui a coûté des millions de dollars.

Oher a déposé aujourd’hui une requête en justice dans le Tennessee alléguant que les Tuohys l’ont amené à signer un contrat de tutelle plutôt que des documents d’adoption officiels. Dans ses mémoires à succès de 2001, Je bats les chancesOher a écrit ce qui suit : « Ils m’ont expliqué que cela signifiait à peu près exactement la même chose que ‘parents adoptifs’, mais que les lois étaient simplement écrites d’une manière qui tenait compte de mon âge. »

Voici une partie du dossier juridique accusatoire :

« Le mensonge de l’adoption de Michael est celui sur lequel les co-conservateurs Leigh Anne Tuohy et Sean Tuohy se sont enrichis aux dépens de leur quartier, le soussigné Michael Oher », indique le dossier légal. «Michael Oher a découvert ce mensonge à son grand dam et avec embarras en février 2023, lorsqu’il a appris que la tutelle à laquelle il avait consenti au motif que cela ferait de lui un membre de la famille Tuohy, ne lui fournissait en fait aucune relation familiale avec les Tuohy.

ESPN ajoute que la pétition allègue en outre que les Tuohys ont utilisé des pratiques louches pour se remplir les poches et le laisser dans le noir.

La pétition indique que la famille a utilisé son pouvoir en tant que conservateurs pour conclure un accord qui leur a versé, à eux et à leurs deux enfants biologiques, «des millions de dollars de redevances sur un film oscarisé qui a rapporté plus de 300 millions de dollars, tandis qu’Oher n’a rien obtenu pour une histoire qui serait n’aurait pas existé sans lui.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, en raison du drame de la tutelle de Britney Spears, cela peut être un arrangement juridique très délicat à défaire malgré le fait que Michael n’a aucun handicap physique ou psychologique.

En fin de compte, Oher veut la fin de la tutelle, une injonction émise pour les empêcher d’utiliser sa ressemblance pour gagner de l’argent, et un montant indéterminé de dommages-intérêts compensatoires et punitifs payés. Nos yeux sont rivés sur cette histoire car cela fait presque 25 ans que le film est sorti et nous avons beaucoup de questions.