Michael Oher a reçu plus de 138 000 $ grâce au livre et au film “The Blind Side”, selon un dossier judiciaire

Michael Oher a reçu plus de 138 000 $ des recettes du livre et du film « The Blind Side », a déclaré mercredi le couple que l’ancien joueur de la NFL accusait de l’avoir induit en erreur.

Un document comptable déposé par Leigh Anne et Sean Tuohy répertorie les paiements remontant à 2007, un an après la sortie du livre, jusqu’au paiement le plus récent en avril. Le livre et la vie d’Oher deviendront la base d’un film de 2009.

Une déclaration comptable de l’avocat du couple, déposée devant le tribunal des successions du comté de Shelby, dans le Tennessee, indique que les membres de la famille, dont Oher, ont convenu de diviser les bénéfices des deux manières de cinq manières.

Oher, un ancien plaqueur offensif de la NFL, a déposé en août un document judiciaire alléguant que les Tuohys l’avaient induit en erreur en lui faisant croire qu’ils l’avaient adopté lorsqu’ils l’avaient accueilli alors qu’il était adolescent.

Au lieu de cela, ils l’ont placé sous tutelle, indique une pétition visant à mettre fin à la tutelle.

La pétition indiquait qu’Oher n’avait gagné aucun argent avec le film, qui était sorti après avoir terminé sa carrière universitaire et n’aurait pas affecté son éligibilité à la NCAA.

Selon la pétition, Oher ne se souvient pas d’avoir signé l’accord pour les droits sur l’histoire de sa vie. Le document porte une signature qui semble être la sienne, mais « personne ne lui a jamais présenté ce document avec la moindre explication », indique le dossier.

Un représentant d’Oher n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi.

Un représentant des Tuohys a déclaré que le couple n’avait aucun commentaire au-delà de ce qui figurait dans les dossiers du tribunal du comté de Shelby.

La déclaration préliminaire de comptabilité indique que les Tuohy “n’ont jamais reçu d’argent en tant que conservateurs au nom de Michael Oher et n’ont en outre jamais eu le contrôle de fonds ou de transactions au nom de M. Oher pendant toute la durée de la tutelle”.

Les Tuohy ont accueilli Oher, aujourd’hui âgé de 37 ans, alors qu’il était en lycée. Il est devenu célèbre en jouant pour l’Université du Mississippi, puis dans la NFL, une histoire documentée dans le livre et le film « The Blind Side ».

Les Tuohy ont déclaré qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’adopter Oher et ont nié s’être enrichis grâce à son nom.

Un juge a accepté de mettre fin à la tutelle en septembre. La tutelle a commencé en 2004, alors qu’il avait 18 ans.

Sandra Bullock, qui incarnait Leigh Anne Tuohy dans le film, a remporté l’Oscar de la meilleure interprétation féminine dans un rôle principal. Le film a également été nominé pour le meilleur film mais n’a pas gagné.

Oher était All-America lorsqu’il jouait à l’université, connu sous le nom d’Ole Miss, et il était un choix de première ronde des Ravens de Baltimore lors du repêchage 2009 de la NFL. Il y a joué pendant cinq saisons et a également joué pour les Titans du Tennessee et les Panthers de la Caroline.