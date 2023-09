Michael Oher a obtenu 20 % des bénéfices de Blind Side, selon Tuohys

Le drame en cours entre un joueur retraité de la NFL Michael Oher et sa « famille » blanche, les Tuohys, est en cours et aujourd’hui nous avons de nouvelles mises à jour.

Selon un nouvel article dans PERSONNESles Tuohys ont déposé un document judiciaire contre les affirmations d’Oher selon lesquelles ils auraient profité de lui en lui faisant signer une tutelle à l’âge de 18 ans. L’accord juridique a permis à la famille de profiter de sa carrière alors potentielle dans la NFL et ensuite, Le côté aveugle film qui a été réalisé sur sa vie.

Laissez ces gens le dire, ils sont prêts à mettre officiellement fin à leur tutelle sur Oher, mais ont demandé à un juge de rejeter sa demande de restitution financière. De plus, Sean et Leigh Anne Tuohy ont déclaré au tribunal qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’adopter officiellement Oher, bien qu’ils l’aient appelé leur « fils » à plusieurs reprises « au sens familier ». Droite…

Oher a affirmé que les Tuohy avaient gagné « des millions grâce à son image grâce au film primé aux Oscars. Dans leur dossier juridique, les Tuohy répondent aux allégations d’Oher en déclarant qu’eux-mêmes, leurs enfants et Oher partageaient les bénéfices à parts égales, à raison de 20 % chacun.

« Il est important de noter que [Oher’s] la part a été versée à [the Tuohys] qui a payé les impôts dus sur ces fonds pendant un certain temps mais a quand même fait un chèque pour une part entière (20%) à [Oher]», indique le dernier dossier de Sean et Leigh Anne.