Michael Obafemi: Swansea “écœuré” par des abus racistes “dégoûtants” sur les réseaux sociaux visant l’attaquant après le transfert de prêt à Burnley | Nouvelles du football

Swansea a déclaré qu’il était “écœuré” par les abus racistes “dégoûtants” des médias sociaux visant Michael Obafemi après son transfert de prêt à Burnley.

Le joueur de 22 ans, qui a marqué 15 buts en 52 apparitions pour Swansea, a rejoint l’équipe de Vincent Kompany jusqu’à la fin de la saison, en vue d’un transfert permanent.

Swansea a déclaré que les messages offensants avaient été signalés à la police du sud du Pays de Galles.

Dans un communiqué, le club gallois a déclaré: “Swansea City est au courant des abus racistes dégoûtants publiés sur les réseaux sociaux en relation avec le prêt de Michael Obafemi à Burnley.

“Le club est écœuré par le langage ignoble utilisé dans les messages incriminés et s’efforce d’identifier les responsables et de prendre les mesures les plus fortes possibles.

“L’affaire a été signalée à la police du sud du Pays de Galles, qui enquête. Il n’y a pas de place pour le racisme ou la discrimination d’aucune sorte dans la société ou le football.”

Sky Sports Nouvelles a contacté la police de Burnley et du sud du Pays de Galles pour obtenir des commentaires.