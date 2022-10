Michael Myers et d’autres assistent à la première mondiale de “Halloween Ends”

Soyons effrayants !

Reine des cris légendaire Jamie Lee Curtis était à l’avant-plan de la première mondiale “Halloween Ends” qui a fait ressortir Michel Myers (et son chien), star de “P-Valley” Brandée Evansl’ensemble du casting du trio animé, et plus encore pour une nuit de plaisir effrayant à Hollyweird.

Evans, qui a stupéfié dans une robe vert électrique Alex Perry et des talons Giuseppe, a partagé une vidéo glam cam avant / après sur Instagram.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Après 45 ans, la franchise iconique ‘Halloween’ touche à sa fin avec ‘Halloween Ends’ où l’on verra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) affrontent l’incarnation du mal, Michael Myers, dans une confrontation finale sans précédent à l’écran. Et oui, un seul d’entre eux survivra.

Quatre ans après les événements de “Halloween Kills” de l’année dernière, Laurie vit avec sa petite-fille Allyson (Andi Matichak) et terminer la rédaction de ses mémoires.

Michael Myers n’a pas été revu depuis les événements choquants de “Halloween Kills” de l’année dernière.

Laurie, après avoir laissé le spectre de Michael déterminer et conduire sa réalité pendant des décennies, a décidé de se libérer de la peur et de la rage et d’embrasser la vie.

Mais lorsqu’un jeune homme nommé Corey Cunningham (Rohan Campbell) est accusé d’avoir tué un garçon qu’il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui forcera Laurie à affronter enfin le mal qu’elle ne peut contrôler, une fois pour toutes.

Regardez la bande-annonce finale ci-dessous :

Les co-stars de “Halloween Ends” reviennent au casting Will Patton en tant qu’officier Frank Hawkins, Kyle Richards comme Lindsey Wallace, et James Jude Courtney comme La Forme.

De l’équipe créative qui a relancé la franchise avec “Halloween” et “Halloween Kills” en 2018, le film est réalisé par David Gordon Vert d’un scénario de Paul-Brad Logan, Chris Bernier, Danny McBrideet David Gordon Green basé sur des personnages créés par John Carpenter et Debra Hill.

“Halloween Ends” fait son entrée dans les salles le 14 octobre.