Michael Mowry assassiné à 19 ans à Rochester en 2020 : les enquêteurs sollicitent l’aide du public

ROCHESTER — Le ministère de la Justice du New Hampshire a annoncé lundi qu’il demandait au public de partager toute information qu’il pourrait avoir sur Homicide du week-end de la fête du Travail 2020 de Michael Kenneth Mowry III, qui avait 19 ans lorsqu’il a été retrouvé mortellement abattu dans sa chambre à Rochester.

Les enquêteurs affirment que l’adolescent, qui se trouvait chez lui au 64 Monroe Drive, Appartement 1, à Rochester, a été victime d’un cambriolage à domicile vers 3 heures du matin, le dimanche 30 août 2020, par quatre hommes portant des masques, selon le procureur général John Formella.

Les autorités enquêtent sur le meurtre de Michael Mowry, 19 ans, survenu en 2020 à Rochester, vu ici avec sa mère, Aimee Lussier, qui demande des réponses.

D’autres « jeunes résidents vivant dans l’appartement avec Mowry ont été interrogés, coopératifs, et ne sont pas considérés comme suspects par les forces de l’ordre », selon Formella.

Selon Formella, la fusillade a été signalée au 911 vers 3h15 du matin. Les policiers ont trouvé Mowry décédé. Une autopsie a déterminé que la cause de son décès était une blessure par balle au cou et que la cause de son décès était un homicide, ont indiqué les autorités.

« Mikie était un enfant généreux et aimant qui chérissait sa famille, en particulier ses trois jeunes frères, qui l’admiraient vraiment », a déclaré Aimee Lussier, la mère de Mowry, dans une déclaration préparée fournie par le procureur général. « Il était incroyablement affectueux et faisait les meilleurs câlins. Quand nous lui disions que nous l’aimions, il répondait toujours : « Je t’aime encore plus. » Il venait d’emménager dans son premier appartement et avait tout pour l’espérer. Il adorait jouer au baseball et était en pourparlers avec un entraîneur de Great Bay pour jouer pour leur équipe. Maintenant, nous ne le verrons plus jamais jouer au baseball ni l’adulte qu’il serait devenu. L’agonie de son meurtre a été insupportable, rendue encore plus difficile par le fait que nous ne savons pas qui a fait cela ni pourquoi. »

Les enquêteurs ont identifié un véhicule utilisé par les suspects, selon le procureur général, et pensent désormais que les hommes responsables de cet homicide ont des liens avec la région de Haverhill, Massachusetts/Greater Merrimack Valley, dans le nord-est du Massachusetts.

Les autorités indiquent que les informations peuvent être signalées de manière anonyme en appelant la Rochester CrimeLine au 603-335-6500 ou en envoyant un SMS à CRIMES (274637) avec TEXT4CASH dans le corps du texte. Jusqu’à 1 000 $ sont accordés pour les informations qui conduisent à une arrestation.

Cette histoire sera mise à jour.

