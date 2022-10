Michael McIntyre révèle qu’il a dû auditionner pour son propre travail sur The Wheel – malgré l’invention de la série

IL N’Y A PAS d’entreprise plus capricieuse que le showbiz, comme Michael McIntyre l’a appris lorsque son jeu télévisé The Wheel est devenu un succès fulgurant.

Quelques semaines seulement après le début de sa première série sur la BBC, les sociétés de télévision du monde entier souhaitaient créer leurs propres versions.

Bbc

Mais bien que le format soit son idée originale, Michael a été contraint d’auditionner pour son rôle d’hôte.

Le comique a révélé: “C’était une chose vraiment méchante. Les Américains ont acheté l’émission rapidement sur Zoom en confinement.

“Tout le monde semblait le vouloir après une ou deux semaines ici, c’était fou.

«J’ai tous ces Américains qui disent:” Nous adorons le spectacle “. Et puis ils ont dit oui, ils voulaient l’acheter. C’était incroyable.

“Ensuite, ils cherchaient un hôte et on ne cessait de me dire que j’étais en lice.

“Nous avons minutieusement fait une bande-annonce de tous mes meilleurs morceaux!”

Il a ajouté: “Je pense que les Allemands ont décidé de choisir un hôte qui me ressemble. Il y a un gentleman allemand costaud et bouffant qui rebondit autour de The Wheel.

L’émission fait tourner des célébrités autour d’une roue, chaque concurrent espérant qu’il recevra une star qui pourra l’aider avec une réponse.





Il est de retour pour une troisième série, mettant en vedette Anton Du Beke et Tony Blackburn parmi ses célèbres experts, après être devenu un tel succès, il a battu le jeu télévisé d’Ant et Dec, Limitless Win, dans les classements.

Michael a dit en riant : « J’ai toujours un œil sur ce qui se passe sur l’autre chaîne, et je suis un peu obsédé par les cotes d’écoute.

« Puisque nous avons gagné, c’est tout ce que vous devez savoir ! Je n’ai jamais pensé que je serais un animateur de jeu télévisé, cela n’a jamais été mon intention.

“Mais ensuite, les très rares choses positives qui sont sorties de la pandémie étaient simplement de faire des choses, de faire ce que vous pouvez, de continuer.”

Michael a imaginé l’idée du spectacle dans le bain – et cela correspondait à la distanciation sociale de verrouillage.

Il a poursuivi: «Nous avons commencé à voir si nous pouvions faire ce spectacle en confinement et remarquablement vous êtes à deux mètres l’un de l’autre, à peu près. Nous avons pensé ‘mon dieu qui ressemble au destin’.

« Nous sommes allés dans le jardin du décorateur et avons tout mesuré.

“Je suis heureux que cette émission soit un succès d’audience, ça s’est vraiment bien passé et les gens l’aiment.”