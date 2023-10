Michael McIntyre, fan de Tottenham, trempé après avoir trébuché de manière hilarante pendant une partie de golf avec James Maddison

Michael McIntyre est resté trempé après avoir trébuché de manière hilarante lors d’une partie de golf avec James Maddison.

Le célèbre comédien a été invité par la star de Tottenham au Shire Golf Club pour récolter des fonds pour Super Strong Sophie’s Sparkle.

3 McIntyre est resté trempé après qu’un tir depuis l’eau ait terriblement mal tourné Crédit : TikTok : JamesMaddison

3 Il a fini par tomber dans la boue, au grand amusement de Maddison. Crédit : TikTok : JamesMaddison

McIntyre, un fervent fan de Tottenham, a l’habitude d’être au centre de la blague et cette occasion n’était pas différente puisque le novice en golf a été gêné par une erreur.

Après avoir joué un excellent coup de départ, le joueur de 47 ans a ensuite retrouvé sa balle dans l’eau et a lancé une décision douteuse pour tenter de se mettre hors de danger.

« Dis-moi honnêtement, ai-je une chance ? » McIntyre a demandé à la star des Spurs Maddison

« Vous avez une grande chance, vous l’avez », a répondu Maddison.

Malheureusement, ce grand plan n’a pas fonctionné puisque McIntyre s’est trempé d’eau boueuse avant de glisser et de tomber dans la boue.

Mais allongé dans la boue et riant hystériquement, on pouvait entendre McIntyre dire : « Je pense que ça s’est bien passé ! »

Cependant, malgré l’erreur de McIntyre, l’événement a permis de récolter beaucoup d’argent et de sensibiliser la population à Sophie Grace Taylor, décédée à l’âge de cinq ans en 2019 des suites d’un ostéosarcome, un type de cancer des os.

La star des Spurs s’est liée d’amitié avec Sophie alors qu’elle jouait pour Norwich et s’efforce depuis de collecter des fonds et de sensibiliser la population à la maladie.

3 Cependant, le comédien et fan des Spurs a vu le côté drôle en déclarant : « Je pense que ça s’est bien passé ». Crédit : TikTok : JamesMaddison

Il a parlé de l’importance de l’événement en déclarant : « Sophie est une jeune fille que j’ai rencontrée quand j’étais à Norwich et j’étais la joueuse préférée de Sophie.

« Nous sommes sortis ensemble pour le match d’Aston Villa il y a environ sept ans peut-être – Sophie est malheureusement décédée mais elle était honnêtement une légende. La fille la plus gentille, si vous la rencontriez, vous lui feriez plaisir.

« Elle a aussi la plus belle famille de tous les temps. Alex et Kirsty, les parents de Sophie, sont les personnes les plus gentilles de tous les temps, alors voir tout le monde venir et tout cela dans le but de récolter des fonds pour aider la recherche sur elle et sur le cancer spécifique qu’elle avait… ça fait chaud au cœur. sentiment. »