Michael McDowell émerge avec la victoire de Daytona 500 après un crash massif au dernier tour

DAYTONA BEACH, Floride – Michael McDowell est devenu le vainqueur surprise du Daytona 500 2021, échappant à une grosse chute au dernier tour déclenchée par Brad Keselowski, tentant de remporter la victoire, et son coéquipier de l’équipe Penske et feu le leader Joey Logano.

La fin sauvage de l’ouverture de la saison de la NASCAR Cup Series a donné à McDowell sa première victoire en carrière à sa 14e saison au plus haut niveau du sport.

Lorsque l’épave tardive a commencé à se dérouler sur le tronçon arrière du Daytona International Speedway, les voitures de Logano et de Keselowski se sont séparées, créant une ouverture pour McDowell dans la Ford n ​​° 34 Front Row Motorsports. McDowell a glissé dans la tête juste au moment où NASCAR a lancé le drapeau d’avertissement, et comme il était devant quand il est sorti, il a été déclaré vainqueur.

Le champion en titre de la Cup Series, Chase Elliott, a terminé deuxième, suivi d’Austin Dillon, Kevin Harvick et Denny Hamlin, qui ont dominé la majeure partie de la course et mené pour un record de 98 tours. Logano a marqué une 12e place, tandis que Keselowski est arrivé 13e.

McDowell, en revanche, n’a mené qu’une partie du dernier tour, mais c’est le seul qui compte.

« Je ne peux pas y croire », a déclaré McDowell à FOX Sports immédiatement après la course. « Je dois juste remercier Dieu. Tant d’années à moudre et à espérer une opportunité comme celle-ci. … Nous avons eu nos partenaires Ford à la fin, et ils se sont tous écrasés, mais heureusement, j’ai pu faire à travers. Je suis tellement reconnaissant. «

Les festivités ont commencé avec les nouveaux propriétaires de l’équipe de célébrités Michael Jordan et Pitbull qui ont participé à l’action d’avant-course avant que Pitbull, en tant que grand maréchal, ne donne l’ordre aux pilotes de démarrer leurs moteurs. Jordan s’est associé au champion en titre du Daytona 500 Denny Hamlin en tant que copropriétaire de 23XI Racing, avec Bubba Wallace aux commandes de la Toyota n ° 23. Pitbull s’est associé à l’ancien pilote automobile Justin Marks pour former Trackhouse Racing avec Daniel Suárez en tant que pilote de l’équipe dans la Chevrolet n ° 99.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que le chaos éclate lors de la course la plus célèbre de NASCAR. Le Big One a frappé tôt sur la superspeedway de 2,5 miles, quand, au tour 14, un petit mouvement a déclenché une énorme épave, et plusieurs voitures ont été rassemblées avec quelques tirs dans l’herbe boueuse du champ intérieur.

Christopher Bell, dans la Toyota n ° 20, est entré en contact par inadvertance avec la Ford n ​​° 10 d’Aric Almirola, et la voiture d’Almirola a tiré à droite et a percuté Alex Bowman dans la Chevrolet n ° 48. Almirola et Bowman ont percuté le mur et ont rebondi dans les voitures qui couraient derrière eux, déclenchant un grand empilement.

Outre Almirola et Bowman, les autres pilotes impliqués étaient Suárez, Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Ryan Newman, William Byron, Matt DiBenedetto, Kurt Busch, Erik Jones, Tyler Reddick, Chris Buescher et David Ragan.

Quelques minutes à peine après l’accident, la pluie s’est abattue sur la piste et la course a été signalée au rouge, ce qui a entraîné un long retard.