Michael McCormack a été fortement critiqué pour avoir déclaré que « toutes les vies comptent », refusant de s’excuser d’avoir comparé le raid de la semaine dernière sur le Capitole américain avec les manifestations de Black Lives Matter l’année dernière.

Le Premier ministre par intérim, qui remplace alors que Scott Morrison prend une semaine de congé, a été critiqué lundi pour avoir déclaré que le président Donald Trump ne devrait pas être banni de Twitter et Facebook pour incitation à la violence.

Il a déclaré que le raid des partisans de Trump sur le Capitole alors que les politiciens se réunissaient pour affirmer la victoire présidentielle de Joe Biden était « malheureux » et « similaire à ces émeutes raciales que nous avons vues dans le pays l’année dernière ».

Le groupe de défense des droits humains Amnesty International a déclaré que comparer un raid violent sur le Capitole qui a tué cinq personnes au mouvement essentiellement pacifique Black Lives Matter était « profondément offensant » et a demandé à M. McCormack de retirer son commentaire.

Mais le Premier ministre par intérim a refusé de s’excuser et a suscité un nouvel indignation en utilisant l’expression controversée « toutes les vies comptent », qui est utilisée par des groupes d’extrême droite pour diminuer les luttes auxquelles sont confrontées les communautés noires et autochtones.

« J’apprécie qu’il y ait beaucoup de gens là-bas qui saignent un peu à ce sujet et qui provoquent l’indignation, mais ils devraient savoir que ces vies comptent aussi. Toutes les vies comptent. Les gens ne devraient pas avoir à se rendre à une manifestation et à perdre la vie », a déclaré M. McCormack à ABC.

Le porte-parole de la santé au travail, Chris Bowen, a déclaré que les commentaires étaient « au-delà du dégoût ».

« Les Australiens de couleur méritent de savoir que le gouvernement pense plus à eux que cela, et que le Premier ministre par intérim prononce les mots, « toutes les vies comptent », pour diminuer le mouvement Black Lives Matter, était plus que dégoûtant », a-t-il déclaré.

Au cours de ses deux premiers jours en tant que Premier ministre par intérim, M. McCormack a également qualifié les chômeurs de « lézards de salon » et a refusé de condamner les députés du gouvernement Craig Kelly et George Christensen pour avoir diffusé de la désinformation colportée par les partisans de Trump.

M. Kelly a également affirmé dans un article sur les réseaux sociaux que demander aux enfants de porter des masques faciaux équivaut à une « maltraitance d’enfants ».

Mais au lieu de condamner le message, M. McCormack a déclaré à ABC: « Les faits sont parfois litigieux et ce que vous pourriez penser est juste, quelqu’un d’autre pourrait penser que c’est complètement faux, cela fait partie de la vie dans un pays démocratique. »

Michael McCormack n’a pas condamné les violences extraordinaires à Washington DC (photo) jeudi et a plutôt comparé la foule aux manifestants de Black Lives Matter

M. Bowen a déclaré: « Craig Kelly est une menace et à chaque tournant, Scott Morrison et maintenant Michael McCormack n’ont pas réussi à l’appeler. »

Plus tôt mardi, M. McCormack a déclaré que les Australiens au chômage devaient « désactiver Netflix » et trouver un emploi dans la brousse.

Il a poursuivi en affirmant que les bénéficiaires de JobSeeker, dont beaucoup avaient perdu leur emploi dans la pandémie de coronavirus, gagnaient « plus qu’ils ne l’avaient jamais imaginé » sur le dollar des contribuables.

Le leader des Nationals a déclaré que l’Institut régional australien avait trouvé près de 50 000 emplois à gagner dans le pays australien et que les chômeurs devraient aller les chercher.

Il a fait la gaffe aux « lézards du salon » lors d’une interview lundi, et a doublé quand Today lui en a parlé mardi matin.

« Je dis à ces personnes, qui ont peut-être raisonnablement bien réussi JobSeeker – étant donné qu’elles auraient pu gagner plus que ce dont elles auraient pu rêver – il est temps d’éteindre Stan et Netflix et de sortir dans les régions » il a répondu.

«Vous pouvez avoir une vie meilleure. Vous n’êtes pas obligé de vous en tenir à un trafic encombré dans les capitales. Vous pouvez vous rendre en Australie régionale.

Aujourd’hui, l’animatrice Allison Langdon a demandé s’il était « légèrement insultant » d’étiqueter les lézards de salon des résidents sans emploi »

Elle a fait valoir que tout le monde n’avait pas la capacité ou la liberté de déménager, en particulier pendant une pandémie, lorsqu’ils sont soumis à des verrouillages et à des déclarations de points chauds.

Des Australiens font la queue dans un bureau Centrelink à Melbourne au début de la pandémie de coronavirus

M. McCormack a répondu « il n’y a pas beaucoup de Covid ici », s’exprimant depuis Townsville dans le nord du Queensland.

«De nombreuses communautés de la région australienne ont à peine eu un cas de Covid, voire pas du tout, et elles ont soif de voir les habitants de la ville sortir et découvrir la brousse», a-t-il déclaré.

Le Premier ministre par intérim a déclaré qu’il y avait une variété d’emplois disponibles – au-delà du travail dans une ferme.

«Ce ne sont pas seulement des emplois de cueillette de fruits, ce ne sont pas que des emplois dans les usines de viande. Ce sont des emplois dans toutes sortes de bonnes entreprises et certainement de bons emplois bien rémunérés », a-t-il déclaré.

«C’est amusant de cueillir des fruits, c’est un travail bien et bien rémunéré de travailler dans une usine de viande et Dieu sait que nous en avons besoin.