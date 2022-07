Michael Masi: L’ancien directeur de course de F1 rompt le silence après avoir quitté la FIA, reconnaissant pour son soutien

Le directeur de course de Formule 1 limogé, Michael Masi, a déclaré qu’il avait été submergé par le soutien qu’il avait reçu à la suite de la décision controversée du championnat de la saison dernière.

Masi s’exprimait pour la première fois depuis sa mauvaise gestion de la course d’Abu Dhabi le 12 décembre qui a permis à Max Verstappen de battre Lewis Hamilton pour le titre.

L’Australien a été démis de ses fonctions par la FIA, et il a été annoncé mardi qu’il avait quitté l’organisation – sept mois après que Hamilton s’est vu refuser une huitième couronne record.

Plus tôt cette année, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Masi avait été menacé de mort par des fans en colère.

Mais dans un communiqué publié mercredi, Masi, qui n’a pas abordé la finale controversée de la saison, a déclaré: “Le soutien personnel de ma famille, de mes amis et de mes collègues dans le monde au cours de ce voyage et en particulier au cours des derniers mois ne peut être décrit que comme écrasant. et quelque chose que je chérirai pour toujours.

“Ce fut un plaisir et un honneur de représenter la FIA en tant que directeur sportif monoplace et directeur de course de Formule 1 FIA et délégué à la sécurité depuis le décès inattendu et tragique de Charlie Whiting à Melbourne en 2019.

“Ayant travaillé sur divers projets à travers le monde avec la Fédération et ses clubs membres pendant plus d’une décennie avant ma nomination, j’ai maintenant décidé de quitter l’organisation et de retourner en Australie pour me rapprocher de ma famille et de mes amis.

“Je suis fier d’avoir travaillé en partenariat pendant de nombreuses années avec les différents clubs membres de la FIA, Formula One Group, les concurrents, les promoteurs et les opérateurs de circuits et mes collègues et l’équipe en interne à la FIA.

“Je chérirai toujours ces relations et amitiés durables que j’ai développées tout au long de mon parcours jusqu’à présent.

“En particulier, je suis éternellement reconnaissant à Herbie Blash et au regretté Charlie Whiting de m’avoir identifié comme futur successeur en 2018, un rôle que j’avais hâte de suivre et d’apprendre de Charlie pendant de nombreuses années avant son décès choquant.”

Masi a également rendu hommage à Mohammed Ben Sulayem, qui a succédé à Jean Todt à la présidence de la FIA quelques jours seulement après le Grand Prix d’Abu Dhabi.

Il a poursuivi : “Je transmets également ma sincère gratitude pour le soutien et les conseils de l’ancien président de la FIA Jean Todt, Stefano Domenicali (PDG de la F1) et de mon équipe dédiée FIA ​​Monoplace.

“Merci au président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem et à son équipe présidentielle pour leur soutien personnel depuis leur nomination et je leur souhaite le meilleur pour l’avenir.”