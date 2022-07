Michael Masi: l’ancien directeur de course de F1 révèle des menaces de mort après que Max Verstappen a remporté le titre de Formule 1

Michael Masi dit avoir reçu des abus “choquants”

L’ancien directeur de course Michael Masi a reçu des menaces de mort après que sa décision controversée ait permis à Max Verstappen de remporter le titre de Formule 1.

L’Australien a modifié la procédure de redémarrage de la voiture de sécurité à la fin du Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre, une décision qui a remis la couronne à Verstappen de Red Bull, refusant à Lewis Hamilton de Mercedes un huitième titre record dans le processus.

“Il y a eu des jours sombres”, a déclaré Masi Société de presse le dimanche. “Et absolument, j’avais l’impression d’être l’homme le plus détesté du monde. J’ai reçu des menaces de mort. Les gens disaient qu’ils allaient s’en prendre à moi et à ma famille.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’expert en Formule 1 Karun Chandhok analyse la décision de Michael Masi de modifier la procédure de redémarrage de la voiture de sécurité L’expert en Formule 1 Karun Chandhok analyse la décision de Michael Masi de modifier la procédure de redémarrage de la voiture de sécurité

La décision de Masi d’autoriser les voitures chevauchées entre le leader Hamilton et Verstappen de contourner le pilote Mercedes et la voiture de sécurité a permis au Néerlandais de dépasser le champion en titre dans le dernier tour et de remporter le titre.

Un rapport ultérieur sur la course d’Abu Dhabi en mars a révélé que Masi avait commis une “erreur humaine” mais avait agi de “bonne foi”.

Masi, qui a quitté l’instance dirigeante de la FIA en mars, a fait l’objet d’un torrent d’abus sur les réseaux sociaux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a annoncé que Masi avait été démis de ses fonctions de directeur de course F1 Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a annoncé que Masi avait été démis de ses fonctions de directeur de course F1

“Ils étaient choquants”, a déclaré Masi à propos des messages qu’il a reçus sur Facebook. « Raciste, abusif, ignoble, ils m’ont traité de tous les noms sous le soleil.

“Et ils ont continué à venir. Pas seulement sur mon Facebook mais aussi sur mon LinkedIn, qui est censé être une plate-forme professionnelle pour les entreprises. C’était le même type d’abus.”

L’homme de 44 ans est depuis retourné en Australie et n’a pas cherché d’aide professionnelle à la suite de l’incident.

“Je ne voulais parler à personne”, a-t-il déclaré.

“Pas même la famille et les amis. Je n’ai parlé qu’à ma famille proche mais très brièvement.

“Cela a eu un impact physique, mais c’était plus mental. Je voulais juste être dans une bulle. Je n’avais aucune envie de leur parler. Je voulais juste être seul, ce qui était très difficile.

“Toute cette expérience a fait de moi une personne beaucoup plus forte.”