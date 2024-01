Michael Malone des Nuggets s’attend à ce que la NBA enquête sur le scratch de Joel Embiid

Joel Embiid (21 ans) des 76ers de Philadelphie xe2x80x93 vêtu d’une tenue de ville décontractéexc2xa0xe2x80x93 pendant son regard sur le tableau d’affichage après un poignard trois par Michael Porter Jr. (1) du Denver Les Nuggets ont donné à Denver une avance de 107-101 au cours du quatrième quart de la victoire des Nuggetsxe2x80x99 111-105 au Ball Arena de Denver le samedi 27 janvier 2024. (Photo de AAron Ontiveroz/The Denver Post)

Alors que les Nuggets finissaient de s’échauffer, tous ne le savaient pas encore. Dans leur esprit, ils étaient à quelques minutes de leur revanche contre le MVP en titre.

“J’essayais d’attraper les gars individuellement”, a déclaré l’entraîneur Michael Malone, son objectif étant de les encourager un à la fois : “Hé mec, pas de déception.” Il craignait que l’égratignure de Joel Embiid à la dernière seconde n’affaiblisse l’avantage mental de son équipe.

“Et Aaron Gordon m’a dit : ‘De quoi tu parles ?'”, se souvient Malone après que ses craintes se soient réalisées, mais les Nuggets s’en sont quand même sortis avec une victoire de 111-105.

«J’ai dit, Embiid ne joue pas. Donc, nos joueurs ne le savaient pas. Ils sont sur le terrain pour s’échauffer.

Malone s’attend à ce que la NBA enquête sur les 76ers pour l’absence soudaine d’Embiid du match télévisé sur ABC samedi après-midi au Ball Arena. La ligue a institué sa nouvelle politique de participation des joueurs avant cette saison, plaçant des garde-fous sur la gestion de la charge des « joueurs vedettes ». Une règle du PPP exige que les équipes veillent à ce que leurs joueurs vedettes en bonne santé soient disponibles pour toutes les émissions de télévision nationales. Les joueurs qui ont été sélectionnés All-Star ou All-NBA au cours des trois dernières années sont considérés comme des stars.

Embiid n’a pas été mentionné du tout dans le rapport de blessure d’avant-match de Philadelphie, même comme étant probable ou discutable, mais Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté peu avant l’ouverture du conseil que le centre des 76ers était absent en raison d’une douleur au genou. Malone a plaisanté en disant que “Woj m’a appelé” lorsqu’on lui a demandé quand et comment il l’avait découvert.

« Je ne sais pas comment on passe du statut d’actif, de disponible, à celui d’absentéisme. Et je suis sûr que la ligue fera preuve de diligence raisonnable, car c’est mal vu », a déclaré l’entraîneur des Nuggets de neuvième année. « Et nous avons eu des situations cette année où nous avons parlé à la ligue, et ils nous ont dit que si un joueur passait d’actif à éliminé, il y aurait une enquête. Je suis donc sûr que cela arrivera. Et je suis sûr que Joel s’est blessé au genou lors du match contre l’Indiana. Genre, c’est réel. … Je suis sûr qu’il est blessé.

Le PPP souligne également une préférence pour que les absences d’un joueur vedette se produisent lors des matchs à domicile plutôt que lors des matchs à l’extérieur, lorsque les supporters adverses achètent souvent des billets pour voir ledit joueur.

Embiid a désormais raté quatre matchs consécutifs à l’extérieur contre les Nuggets. Parmi tous les joueurs de la NBA ayant participé à au moins un match cette saison, Embiid est celui qui a joué le plus longtemps depuis son dernier match à Denver (8 novembre 2019). Les Nuggets et les Sixers ne s’affronteront plus cette saison à moins qu’ils n’atteignent tous les deux la finale NBA.

“Nous avions hâte que nos gars affrontent les leurs”, a déclaré Michael Porter Jr.. « Alors définitivement, c’était un peu décevant d’entendre si tard. »

L’objectif de Malone après la victoire était de créditer les 76ers en désavantage numérique pour avoir donné aux Nuggets à pleine puissance un match aussi compétitif, avec Tyrese Maxey et Tobias Harris également absents. Interrogé sur la déception d’apprendre si tard le statut d’Embiid, Malone a choisi de ne pas critiquer l’adversaire de Denver.

« Nick Nurse entraîne les 76ers de Philadelphie. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans leur vestiaire”, a-t-il déclaré. «Je travaillais pour un gars, (ancien entraîneur) Don Chaney. Et l’une des équipes adverses faisait des commentaires sur notre équipe, et Don a dit : “Eh bien, il a mon vote pour l’entraîneur de l’année parce qu’il peut entraîner son équipe et la mienne.” Je ne vais pas faire ça. Oui, ce fut une grande déception pour le public de la télévision nationale de ne pas avoir accès à Nikola-Embiid. Mais je veux juste que nos gars jouent bien. Donc les deux points positifs aujourd’hui : nous avons gagné et personne n’a été blessé.

Jokic, qui a mené les Nuggets avec 26 points et 16 rebonds, a déclaré qu’il ne se sentait pas personnellement déçu par le développement de dernière seconde. Il a souligné qu’une plus grande attention devrait être accordée au centre de sauvegarde de Philadelphie, Paul Reed, qui a mené tous les buteurs avec 30 points.

“Je pense que Paul Reed a très bien joué pour eux, et nous devons lui rendre hommage”, a déclaré Jokic. “… Je pense qu’il doit mériter, en ce moment, plus de temps que Joel.”

Le match entre Denver et Philly a été présenté par la NBA et ESPN comme une « semaine de rivalité » entre deux centres qui se sont combinés pour remporter les trois derniers MVP et sont en compétition pour le prochain. Embiid mène la NBA en marquant avec plus de 36 PPG, mais après sa dernière absence à Denver, il ne peut rater que six matchs supplémentaires cette saison régulière avant de perdre son éligibilité aux récompenses de fin d’année, dont MVP. Il s’agit de la première saison au cours de laquelle les joueurs doivent jouer 20 minutes ou plus dans au moins 65 matchs pour être éligibles.

Jokic et Malone ont tous deux rejeté l’idée selon laquelle Jokic contre Embiid ou Denver contre Philadelphie constituent une rivalité légitime.

“Pour être honnête, ce sont les médias qui ont créé la rivalité”, a déclaré Jokic. « Je n’ai rien contre lui et je pense que c’est un grand joueur. … Même si vous êtes un fan de basket-ball, de football, de courses de chevaux, un fan des Denver Nuggets, un fan de Philadelphie, peu importe qui – ennemis –, je pense que vous devez respecter ce qu’il fait.

“Je ne manque pas de respect à ce que (la NBA) essaie de créer, mais je ne pense pas que ce soit une rivalité personnellement”, a déclaré Malone à propos des équipes. « Ils sont à l’Est. Nous sommes à l’Ouest. Nous les jouons deux fois par an. Nous ne les avons pas encore affrontés en séries éliminatoires, évidemment en finale de la NBA. Mais je pense que la semaine de rivalité, ils essaient de créer quelque chose entre Joel et Nikola, et je comprends.

