Michael Madsen s’exprime sur la mort de son fils Hudson : « Je ne comprends tout simplement pas ce qui s’est passé »

Michael Madsen parle pour la première fois de la mort de son fils de 26 ans, Hudson.

La famille a précédemment confirmé la mort d’Hudson dans un rapport publié mardi.

« Je suis sous le choc lorsque mon fils, avec qui je viens de parler il y a quelques jours, a dit qu’il était heureux – mon dernier message de lui était » Je t’aime papa « », a déclaré Madsen. Le Los Angeles Times.

« Je n’ai vu aucun signe de dépression », a-t-il déclaré. « C’est tellement tragique et triste. J’essaie juste de donner un sens à tout et de comprendre ce qui s’est passé. Il avait des défis de vie typiques que les gens ont avec les finances, mais il voulait une famille. Il regardait vers son avenir, alors c’est l’esprit- soufflant. Je ne peux tout simplement pas comprendre ce qui s’est passé.

Madsen a déclaré au point de vente que Hudson venait de terminer sa première tournée dans l’armée américaine et avait appelé à une enquête. L’acteur a allégué que « les officiers et la base faisaient honte » à Hudson de vouloir participer à une thérapie, ce qui aurait été la raison pour laquelle il n’a pas reçu d’aide pour des problèmes de santé mentale.

Un représentant de l’armée américaine n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Hudson est décédé des suites d’une blessure par balle, a confirmé un porte-parole du médecin légiste d’Honolulu. magazine people. Sa mort a été qualifiée de suicide.

« Nous avons le cœur brisé et nous sommes submergés par le chagrin et la douleur à la perte d’Hudson », a déclaré mardi le communiqué complet de la famille. « Sa mémoire et sa lumière resteront dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu et aimé. Nous demandons intimité et respect pendant cette période difficile. »

Madsen a partagé son fils Hudson avec sa femme DeAnna Madsen. Le couple s’est marié en 1996. L’acteur de « The Hateful Eight » et DeAnna partagent également deux autres enfants, Calvin et Luke. Hudson avait également deux demi-frères, Christian et Max, que Madsen avait avec son ex Jeannine Bisignano.

Hudson laisse derrière lui sa femme Carlie Madsen.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).