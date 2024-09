Michael Madsen demande le divorce et une ordonnance de protection après son arrestation

Suite à ses récents problèmes judiciaires, Michael Madsen et sa femme de 28 ans, DeAnna Madsen, décident de se séparer.

Madsen, qui a été arrêté pour violence domestique le mois dernier, a demandé le divorce mercredi auprès du tribunal supérieur du comté de Los Angeles, selon des documents judiciaires obtenus par USA TODAY.

L’acteur de 66 ans a évoqué des « différences irréconciliables » comme raison de sa rupture avec DeAnna. L’ancien couple est séparé depuis le décès en janvier 2022 de leur fils Hudson, qui s’est suicidé à l’âge de 26 ans.

Dans une déclaration jointe à sa demande de divorce, Madsen dénonce une série de violences de la part de son ex-femme et l’accuse d’avoir contribué à la mort de leur fils. Il affirme également que son arrestation en août est due à une intrusion de DeAnna.

« Michael a hâte de passer du temps de qualité avec ses enfants et de se consacrer au métier d’acteur et à l’écriture de poésie… maintenant qu’il est libéré d’un mariage toxique et abusif », a déclaré l’avocat de Madsen, Perry C. Wander, dans une déclaration à USA TODAY.

USA TODAY n’a pas pu joindre un représentant de DeAnna au moment de la publication.

Dans le cadre de sa demande de divorce, Madsen demande au tribunal de refuser la pension alimentaire à DeAnna et de mettre fin à ses droits à la pension de l’acteur. La répartition des biens communs du couple sera déterminée ultérieurement.

Madsen a également déposé une ordonnance restrictive contre DeAnna pour « assurer sa sécurité et son bien-être » au milieu de leur rupture.

La relation de Madsen avec DeAnna a marqué son troisième mariage. Il avait auparavant été marié à Georganne LaPiere et Jeannine Bisignano. Madsen et DeAnna ont en commun leurs fils Calvin, Luke et feu Hudson. Il a également eu des enfants, Christian et Max, avec Bisignano.

Michael Madsen affirme que l’effraction de sa femme a conduit à une arrestation pour violence domestique

Dans son ordonnance de protection contre DeAnna, Madsen allègue de multiples cas de violences physiques et verbales de la part de son ex-femme, y compris une prétendue effraction le 17 août qui a conduit à son arrestation pour violence domestique.

Le dossier indique que DeAnna est entrée dans la maison de Madsen et « a envahi son espace personnel en entrant dans sa chambre ». Les autorités du département du shérif du comté de Los Angeles auraient été contactées pour obtenir de l’aide.

Madsen a été arrêté après l’incident et a ensuite été incarcéré au commissariat de Malibu/Lost Hills du LASD, où il a été accusé de violences conjugales, un délit mineur. Il a été libéré après avoir versé une caution de 20 000 $.

La star de « Kill Bill » affirme que les accusations ont été abandonnées par la suite. USA TODAY a contacté le bureau du procureur du comté de Los Angeles pour obtenir des commentaires.

« Je suis victime d’une relation abusive, codépendante et toxique qui a abouti à ce que (DeAnna) s’introduise par effraction dans ma résidence et me fasse arrêter à tort pour (violence conjugale) », a déclaré Madsen dans une déclaration incluse dans sa demande de divorce. « Une fois que les barreaux de la cellule se referment sur vous, c’est le rideau final sur tout mariage ou toute relation, et le mien n’a pas fait exception. »

Dans une déclaration à Le Hollywood Reporter Le 22 août, DeAnna a déclaré : « Michael est aux prises avec ses propres problèmes personnels. Mes enfants et moi-même l’avons soutenu du mieux que nous avons pu. Nous demandons le respect de la vie privée pour le moment. »

Madsen a inclus son fils de 18 ans, Luke, et celui de DeAnna, dans l’ordonnance de restriction, car l’acteur est « profondément préoccupé par sa propre sécurité et celle de son fils, en particulier à la lumière de la perte tragique de son autre fils par suicide ».

Dans sa déclaration au tribunal, Madsen affirme que DeAnna a « conduit » Hudson à la mort par « sa négligence, sa consommation d’alcool et son alcoolisme ».

Si elle est accordée, l’ordonnance de restriction obligerait DeAnna à ne pas contacter Madsen et leur fils, à rester à au moins 300 pieds du domicile, du véhicule et du lieu de travail de Madsen et à suivre un programme d’intervention pour les agresseurs de 52 semaines.

Une audience dans l’affaire Madsen est prévue pour le 9 octobre.

Si vous êtes victime de violences conjugales, La ligne d’assistance téléphonique nationale contre la violence domestique (lahotline.org) vous permet de parler en toute confidentialité avec des avocats qualifiés en ligne ou par téléphone (800-799-7233)qu’ils recommandent à ceux qui pensent que leur activité en ligne est surveillée par leur agresseur. Ils peuvent aider les survivants à élaborer un plan pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants.