Michael Madsen demande le divorce et affirme que la « négligence » de sa femme a poussé son fils au suicide

Michael Madsen a demandé le divorce de sa femme avec qui il était marié depuis 28 ans, l’accusant d’avoir poussé leur fils au suicide « par sa négligence, sa consommation d’alcool et son alcoolisme ».

Le Chiens de réservoir La star, âgée de 66 ans, est mariée à DeAnna Madsen, 64 ans, depuis le 15 avril 1996.

Comme Personnes Selon certaines informations, il aurait déposé des documents de divorce le mardi 17 septembre, invoquant des « différences irréconciliables ».

Madsen déclare dans les documents que le couple est séparé depuis peu de temps après le suicide de leur fils Hudson, âgé de 26 ans, le 25 janvier 2022.

Dans une déclaration jointe à la demande de divorce et signée par Madsen, il poursuit en affirmant que les « différences irréconciliables » énumérées ne « décrivent pas adéquatement la demande de divorce ».

Il accuse son ex-femme d’avoir poussé leur fils au suicide « à cause de sa négligence, de sa consommation d’alcool et de son alcoolisme ».

DeAnna et Michael Madsen assistent à la cérémonie des empreintes de main et de pied de l’acteur au Chinese Theatre d’Hollywood en 2020 (Getty Images)

Madsen affirme également que la relation du couple est devenue « abusive » et « toxique ».

Il écrit : « L’intimé a également contribué de manière significative à mes problèmes personnels. Je suis une victime d’une relation abusive, codépendante et toxique qui a abouti à ce que l’intimé s’introduise par effraction dans ma résidence et me fasse arrêter à tort pour violence conjugale. »

L’Indépendant a contacté les représentants de Madsen pour obtenir de plus amples commentaires. Aucun représentant de DeAnna n’était immédiatement disponible.

Le mois dernier, Madsen a été arrêté à Malibu pour violences conjugales.

À l’époque, il avait été signalé qu’il avait été placé en garde à vue suite à « un désaccord » avec sa femme.

Peu après minuit, le 17 août, des agents du commissariat du shérif de Lost Hill à Malibu ont répondu à un appel et ont ensuite arrêté Madsen pour un délit de violence domestique.

L’acteur a été arrêté à 1h40 du matin et a ensuite été libéré après avoir versé une caution de 20 000 $.

Dans une déclaration à Variétéun représentant de Madsen a déclaré : « C’était un désaccord entre Michael et sa femme, qui, nous l’espérons, se résoudra positivement pour eux deux. »

Madsen est surtout connu pour ses collaborations avec Quentin Tarantino, notamment Chiens de réservoir, les deux volumes de Tuer Bill et Les huit salopards. Il a également fait une apparition dans Il était une fois… à Hollywood.

Parler à L’Indépendant en 2020, Madsen a révélé qu’Harvey Weinstein avait tenté de le faire retirer du casting des films de Tarantino.

« Harvey ne m’a jamais aimé », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas s’il a jamais aimé quelqu’un, mais je sais pertinemment qu’il ne m’aimait pas. Il n’a jamais voulu de moi dans aucun des films de Quentin. Je pense que j’y suis seulement parce que Quentin m’a défendu à chaque fois et m’a dit qu’il allait utiliser Michael, que cela lui plaise ou non. »