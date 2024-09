Michael Madsen demande le divorce de sa femme après 26 ans de mariage

Michael Madsen, la star de « Reservoir Dogs », a demandé le divorce de sa femme avec qui il est marié depuis 26 ans.

L’acteur, qui a joué dans plusieurs films de Quentin Tarantino, a évoqué des différences irréconciliables comme raison de la rupture. Mais, a-t-il dit, il y a plus que cela.

Cette plainte intervient environ un mois après l’arrestation de Madsen à Malibu suite à un rapport sur une dispute domestique. Après la détention de Madsen, le procureur du comté de Los Angeles a refusé de porter plainte « en raison de preuves insuffisantes ».

Dans sa requête déposée mercredi devant le tribunal supérieur du comté de Los Angeles, Madsen a déclaré qu’il s’était séparé de son ex-femme, DeAnna Madsen, en janvier 2022, peu après la mort de leur fils Hudson. L’ancien couple s’est marié le 15 avril 1996.

« Le motif de « différences irréconciliables » dans la requête ne décrit pas adéquatement la demande de divorce », a déclaré Madsen, 66 ans, dans une déclaration signée jointe à la requête. « Je suis séparée de l’intimée depuis le suicide de mon fils le 25 janvier 2022. Je crois que l’intimée l’a poussé à cela par sa négligence, sa consommation d’alcool et son alcoolisme. »

La star de « Donnie Brasco » et de « Thelma & Louise » a ajouté que DeAnna Madsen, avec qui il partage deux autres enfants adultes, « a également contribué de manière significative » à ses problèmes personnels.

« Je suis victime d’une relation abusive, codépendante et toxique qui a abouti à ce que le défendeur s’introduise par effraction dans ma résidence et me fasse arrêter à tort pour violence conjugale. Une fois que les barreaux de la cellule se referment sur vous, c’est le rideau final sur tout mariage ou toute relation, et le mien n’a pas fait exception », a-t-il écrit.

L’avocat de longue date de Madsen, Perry C. Wander, qui représentait Madsen dans l’affaire de violences conjugales, a également affirmé dans une déclaration au Times que le mariage du couple s’était effondré après la mort de leur fils et avait pris fin lorsque Madsen avait été « injustement arrêté » pour violences conjugales « lorsqu’il avait essayé de faire quitter sa résidence à sa femme, dont il était séparé, après qu’elle se soit introduite par effraction ». Madsen, dont l’affaire pénale a été abandonnée, a déposé une demande d’ordonnance de protection temporaire contre DeAnna Madsen.

« Michael a hâte de passer du temps de qualité avec ses enfants et de se consacrer au théâtre et à l’écriture de poésie… maintenant qu’il est libéré d’un mariage toxique et abusif », a déclaré Wander.

DeAnna Madsen, qui a affirmé qu’elle n’était pas entrée par effraction dans la maison familiale, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times.

Après l’arrestation de l’acteur le mois dernier, DeAnna Madsen a déclaré qu’elle et leurs enfants « l’ont soutenu du mieux qu’ils ont pu ».