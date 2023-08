Michael Lorenzen des Phillies lance sans coup sûr contre les nationaux

Michael Lorenzen a lancé le 14e sans coup sûr de l’histoire des Phillies de Philadelphie, une performance éblouissante à seulement son deuxième départ avec sa nouvelle équipe, qui a battu les Nationals de Washington 7-0 mercredi soir.

Le droitier a retiré cinq frappeurs sur des prises et en a marché quatre. Il a lancé 124 lancers, 76 pour des frappes.

La foule de 30 406 personnes s’est levée et a applaudi lorsque Lorenzen a retiré CJ Abrams sur un ballon volant pour terminer le huitième. Il a assis les trois frappeurs dans le cadre sur des ballons volants vers le champ extérieur et a fait de même lors de son dernier lancer pour terminer le match.

Le voltigeur gauche des Phillies de Philadelphie Weston Wilson a frappé un circuit dans son première apparition au plateau de la ligue majeure .

Lorenzen, âgé de 31 ans, était un All-Star cette saison pour Detroit avant que les Phillies ne l’acquièrent à la date limite des échanges pour un joueur de ligue mineure. Il a rapidement lancé huit manches de balle à deux points, un sommet de la saison, lors de ses débuts aux Phillies la semaine dernière.

Lorenzen a passé une grande partie de sa carrière comme releveur pour les Reds, mais il a été exclusivement partant pour les Tigers et les Angels de Los Angeles au cours des deux dernières saisons.

Framber Valdez de Houston a lancé un sans coup sûr contre Cleveland le 1er août. C’était le troisième sans coup sûr dans les majeures cette saison. Le droitier des Yankees de New York Domingo Germán a lancé un match parfait à Oakland le 28 juin, et Matt Manning, Alex Lange et Jason Foley de Detroit ont lancé un non-non combiné contre Toronto le 8 juillet.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Michel Lorenzen Phillies de Philadelphie